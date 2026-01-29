Spektakli na vidiku: PSG, Real i Bayern čekaju rasplet play-offa

Nakon što je odigrano posljednje kolo Lige prvaka poznato je osam klubova koji su izborili direktan plasman u osminu finala, kao i 16 klubova koji ulaze u play-off rundu.

Arsenal je projurio kroz ligaški dio s osam pobjeda, a uz "Topnike" direktan plasman u osminu finala izborili su i Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City.

Klubovi od devete do 24. pozicije sudjelovat će u play-offu, a ždrijeb parova bit će 30. siječnja u Nyonu.

Klubovi se sparuju na temelju svojih pozicija na kraju ligaške faze kako bi se formirala četiri nositeljska para (klubovi na pozicijama 9 i 10, 11 i 12, 13 i 14 te 15 i 16) i četiri nenositeljska para (pozicije 17 i 18, 19 i 20, 21 i 22 te 23 i 24).

U play-offu će igrati klubovi 9 ili 10 protiv klubova 23 ili 24, klubovi 11 ili 12 protiv klubova 21 ili 22, klubovi 13 ili 14 protiv klubova 19 ili 20, te klubovi 15 ili 16 protiv klubova 17 ili 18, a parovi će se odrediti ždrijebom.

U ovoj fazi više nema zaštitnih parova, pa tako klubovi iz iste zemlje mogu igrati već u ovoj rundi, kao i klubovi koji su međusobno igrali tijekom ligaške faze.

Tako bi se moglo dogoditi da u play-offu ponovo igraju Benfica i Real Madrid koji su zadnjem kolu odigrali sjajnu utakmicu, a slavili su Portugalci sa 4-2. Četvrti gol postigao je vratar Anatolij Turbin, a upravo zbog tog gola su Portugalci prošli dalje.

Moguć je i njemački par Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen, kao i francuski okršaj Monaco - PSG.

Prve utakmice play-off su na rasporedu 17. i 18. veljače, a uzvrati su 25. i 25. veljače.

Mogući parovi:

Monaco ili Karabag - Paris Saint-Germain ili Newcastle United

Club Brugge ili Galatasaray - Juventus ili Atletico Madrid

Bodo/Glimt ili Benfica - Real Madrid ili Inter Milan

Borussia Dortmund ili Olympiacos - Atalanta ili Bayer Leverkusen

Karabag ili Monaco - Newcastle United ili Paris Saint-Germain

Galatasaray ili Club Brugge - Atletico Madrid ili Juventus

Benfica ili Bodo/Glimt - Inter ili Real Madrid

Olympiacos ili Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen ili Atalanta

