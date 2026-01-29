Zelenski očekuje da će se Putin držati dogovora i da neće napadati: 'Hvala Americi'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da očekuje provedbu sporazuma prema kojem Rusija tjedan dana neće gađati Kijev i druge ukrajinske gradove zbog oštrih zimskih vremenskih uvjeta, što je najavio američki predsjednik Donald Trump.

Zelenskij je rekao da će idući dani pokazati hoće li se Moskva pridržavati dogovora.

"Naši su timovi o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo da se dogovori provedu", napisao je Zelenski na engleskom jeziku na društvenoj mreži X. "Koraci prema deeskalaciji pridonose stvarnom napretku prema okončanju rata."

'Hvala američkoj strani'

Govoreći odmah nakon toga u svom noćnom videoobraćanju, Zelenski je zahvalio Washingtonu na inicijativi koju je opisao kao zaustavljanje ruskih napada na energetske ciljeve.

"Hvala američkoj strani na njihovim naporima da osiguraju prekid udara na energetske objekte u ovom trenutku i nadajmo se da će Amerika u tome uspjeti", rekao je.

"Vidjet ćemo kakva će biti stvarna situacija s našim energetskim postrojenjima i gradovima u danima i noćima koji dolaze."

POGLEDAJTE VIDEO Pazite koga Donald Trump drži za ruku