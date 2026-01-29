Trump: 'Zamolio sam Putina da prestane napadati Kijev i druge ukrajinske gradove'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne gađati Kijev i druge ukrajinske gradove tjedan dana zbog hladnog vremena.

"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev i druge gradove tjedan dana, i on je pristao na to", rekao je Trump na sastanku kabineta, navodeći "izvanrednu hladnoću" u regiji.

President Trump:



Because of the extreme cold [in Ukraine], I personally asked president Putin not to fire on Kyiv and the cities and towns for a week, and he agreed to do that. It's an extraordinary cold, record-setting cold over there. It's a big pile of bad weather. pic.twitter.com/tRGtfCcNsJ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 29, 2026

"Bilo je jako lijepo. Mnogi su rekli: 'Nemojte uzalud trošiti poziv, nećete ga dobiti.' No on je to učinio", dodao je Trump.

POGLEDJATE VIDEO Eskaliralo zbog imigracijskih agenata: Zastupnicu poprskali tekućinom, Trump ju nazvao smećem