'PRISTAO JE!' /

Trump: 'Zamolio sam Putina da prestane napadati Kijev i druge ukrajinske gradove'

Trump: 'Zamolio sam Putina da prestane napadati Kijev i druge ukrajinske gradove'
Foto: Profimedia

Navodno je ruski predsjednik pristao i neće napadati ukrajinske gradove idućih tjedan dana

29.1.2026.
19:00
Hina
Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne gađati Kijev i druge ukrajinske gradove tjedan dana zbog hladnog vremena.

"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev i druge gradove tjedan dana, i on je pristao na to", rekao je Trump na sastanku kabineta, navodeći "izvanrednu hladnoću" u regiji.

"Bilo je jako lijepo. Mnogi su rekli: 'Nemojte uzalud trošiti poziv, nećete ga dobiti.' No on je to učinio", dodao je Trump.

Donald TrumpVladimir PutinRat U Ukrajini
