'PRELAKO' / Filmski bijeg i ne tako happy end za trojicu zatvorenika, ali sedmorica su još na slobodi

Desetorica naoružanih i opasnih zatvorenika pobjegla su iz zatvora u New Orleansu. Ostavili su i šaljivu poruku čuvarima: 'prelako' i to iznad probijenog zida iza toaleta kroz koji su otrčali u slobodu. No, za neke nije dugo trajala - do sada su trojica bjegunaca uhvaćena, dok se za preostalih sedam još traga.