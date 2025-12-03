FREEMAIL
ČUDO U HRVATSKOJ /

Doznajemo kako je izgledao susret oca i sina nakon 40 godina: 'Teško je prepričati'

'Na prvu se vidjelo da su se povezali, kao da nikad nisu bili razdvojeni i kao da iza njih nije 40 godina koje su prošle, a da nisu znali jedan za drugog'

3.12.2025.
19:49
Boris Mišević
Hrvatski Crveni Križ
Neke su teme toliko emotivne da se čine kao čudo. Takva je upravo ova nevjerojatna priča u kojoj je Hrvatski Crveni Križ spojio oca i sina nakon čak 40 razdvojenosti!

Otac Libanonac prije 40 godina, kao mladi student boravio je u Hrvatskoj. Nakon završenog studija vratio u Libanon, zemlju koju je ubrzo zahvatio rat. Sin je pak ostao s majkom u Hrvatskoj gdje je također vrlo brzo počeo Domovinski rat. Uslijed ratnih stradanja izgubili su kontakt i otac, unatoč bezbroj pokušaja, nije uspijevao pronaći obitelj. 

No, kao zadnja nada stiže mu ovih dana toliko čekani poziv od Službe Crvenog križa koja se bavi upravo obnavljanjem obiteljskih veza i ovakvim teškim potragama. Otac i sin tako su opet su spojeni. Sin Ali već bi u četvrtak trebao otići u Libanon upoznati svoju obitelj. Ima još puno braće i sestara, sigurno mu je uzbudljivo. Otac i sin našli su se na aerodromu.

'Vrlo jednostavno'

Razgovarali smo s Vesnom Krivošić iz Službe za traženje Hrvatskog Crvenog križa koju smo pitali kako su uspjeli spojiti oca i sina. "Vrlo jednostavno, čovjek je došao, pokrenuo zahtjev za traženje i zahvaljujući našem lokalnom društvu Crvenog križa u Klanjcu, zahtjev je riješen - našli su kontakt podatke njegovog sina.

Pitali smo koliko je nakon toga trebalo da se do kraja riješi problem. "Kad je došao na pravu adresu, odnosno u Hrvatski crveni križ, zaista kratko - trebalo je desetak dana. Bio je to izuzetan slučaj, s obzirom na to da se jako brzo riješio", odgovara Krivošić.

Emotivan susret oca i sina 

Naša sugovornica opisala je kako je izgledao susret oca i sina: "Teško je prepričati, obojica su bili izuzeto emotivni. Na prvu se vidjelo da su se povezali, kao da nikad nisu bili razdvojeni i kao da iza njih nije 40 godina koje su prošle, a da nisu znali jedan za drugog". 

Dodaje da je Ali bio beba kada je otac napustio Hrvatsku pa se vjerojatno ni ne sjeća oca. "Sprema se sutra ići u Libanon, vidjet ćemo hoće li uspjeti, ipaj je to dosta brzo. Otac je tu bio nedugo, prošlo je vrlo malo vremena. Još se priprema, skuplja dojmova, ali znamo da je u kontaktu s članovima obitelji i da su se već povezali i da jako lijepo funkcioniraju zajedno", isitče Krivošić.

Vesna Krivošić ispričala je i što još rade u Službi tražnje. "Radim u Sužbi traženja, koja radi traženja vezana uz oružane sukobe, prirodne katastrofe, vezano za osobe koje su se razdvojile uslijed migracija i humanitarna traženja, kao što je bilo ovo, gdje se radi o razdvajanju članova obitelji koji se nalaze u različitim državama", navodi sugovornica i dodaje da ima dosta ljudi koji su iz Ukrajine došli na područje Hrvatske. Isto tako pokreću zahtjeve za traženje za članove svoje obitelji. 

POGLEDAJTE VIDEO: U Orahovici obučeno više od 2500 volontera, ova mladež spremna je za krizna stanja

Crveni KrižLibanon
