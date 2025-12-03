Hrvatski Crveni križ ujedinio oca i sina nakon 40 godina: 'Bit će to najbolji Božić ikada'

Nacionali ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa sudjelovao je u spajanju oca i sina, nakon gotovo 40 godina razdvojenosti.

Otac je državljanin Libanona, a kao mladi student je boravio u Hrvatskoj gdje je i upoznao majku svog sina. Nakon što je završio studij, vratio se u svoju domovinu, koju je ubrzo nakon njegovog povratka zahvatio oružani sukob.

Njegov je sin ostao živjeti u Hrvatskoj koju je nakon toga zahvatio Domovinski rat. U početku je otac uspijevao održavati kontakt sa sinom i majkom, ali se, zbog ratnih okolnosti, komunikacija naglo prekinula.

Doputovao u Hrvatsku

Otac je mnogo puta bezuspješno pokušao stupiti u kontakt sa sinom, ali nije gubio nadu. Na kraju je odlučio osobno doputovati u Hrvatsku, iako nije znao adresu ili bilo kakvu drugu korisnu informaciju.

Nakon nekog vremena je saznao za Službu traženja Hrvatskog križa koja mu je savjetovala da pokrene zahtjev za traženje.

Ubrzo nakon što je potraga pokrenuta otac je primio sretnu vijest; djelatnici Hrvatskog Crvenog križa su pronašli njegovog sina. Već sljedećeg dana je iz Libanona ponovno doputovao u Hrvatsku kako bi napokon zagrlio svoje dijete.

'Najbolji Božić ikada'

Otac i sin su istaknuli da su s radošću dočekali priliku za novi početak njihovog odnosa.

Foto: Hrvatski Crveni Križ

Sin je već isplanirao odlazak u Libanon gdje će upoznati ostatak svoje obitelji za koju je tek saznao.

"Bit će to najbolji Božić ikada", rekao je sin.

