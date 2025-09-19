Detalji velike akcije Porezne uprave: Jedan sektor posebno je u fokusu, a kazne su paprene

Porezna uprava kreće u lov na poduzetnike koji varaju državu. Od sutra, pa sve do kraja godine pod povećalom poreznih inspektora bit će: građevina, trgovina na malo, ali i teretane i igraonice. Odnosno sportske i rekreacijske djelatnosti koje se provode kroz udruge. cilj je i zaštita radnika, a provjeravat će se i isplate plaća.

Akciju Porezne uprave prati Boris Mišević koji je razgovarao s Ružicom Krizmanić, pomoćnicom ravnatelja Porezne uprave.

Porezna uprava kontrolira sve sektore. Sada krećete ciljano, već preko vikenda.

Tako je, Porezna uprava je na svojim internetskim stranicama objavila da od 20. rujna do kraja godine kreće s nadzornim aktivnostima u djelatnostima građevine, trgovine na malo s osvrtom na e-trgovinu te na djelatnosti koje obavljaju određene udruge, kao što su igraonice, teretane.

Vi tu vidite nešto sumnjivo ili su to jednostavno sektori koji su došli na red? Dosta novca se vrti u građevini, ali rekli ste da vam je nabava materijala u fokusu.

Porezna uprava svoje nadzorne aktivnosti provodi ciljano i u skladu s našim poslovnim procesima i analizama rizika, svim činjenicama bitnim za oporezivanje. U ovom trenutku je došlo na red da se nadzorne aktivnosti usmjere na ove tri djelatnosti.

Koliko ljudi će biti u akciji i hoćete li raditi po cijeloj Hrvatskoj?

Radit će se svakako na području cijele Hrvatske, upravo ove djelatnosti koje smo naveli. Radit će inspektori i bit će dovoljan broj inspektora da se posao odradi do kraja.

Kakve su sankcije kada netko ne isplaćuje plaću zakonito?

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak - tada su sankcije za pravne osobe od 1320 eura do 6630 eura, a za obrtnike od 660 eura pa do nešto iznad 3000 eura.