Stier otkrio zašto je Hrvatska glasala protiv većine Europe: 'Ovo smo vrlo jasno rekli'

Izraelska veleposlanstva diljem svijeta stavljena su u stanje visoke pripravnosti nakon što je Washingtonu ubijeno dvoje njihovih djelatnika.

Mladi, tek zaručeni par, ubijen je ispred Židovskog muzeja, a policija je odmah uhitila osumnjičenog 30-godišnjaka iz Chicaga. Tijekom uhićenja uzvikivao je "slobodna Palestina" i priznao gdje je bacio oružje. Nižu se reakcije, a Europska unija istodobno pokreće proceduru promjena sporazume o pridruživanju s Izraelom. Politički pritisak iz Bruxellesa dolazi zbog višetjedne blokade humanitarne pomoći palestinski civilima u Gazi.

'Treba se zaustaviti stradavanje civila'

Odluku o promjeni sporazuma podržala je većina zemalja članica, a među devet koje su bile protiv, osim Italije, Njemačke i Mađarske, bila je i Hrvatska. Proceduru će voditi Europska komisija, ali ne otkrivaju u kojem će roku predložiti promjene. Zašto je Hrvatska u Bruxellesu i dalje uz Izrael i zašto je protiv revizije sporazuma s Izraelom, pitali smo HDZ-ovog eurozastupnika Davora Ivu Stiera.

"Mislim da su sve zemlje, uključujući i Hrvatsku, rekle vrlo jasno da žele da se dozvoli humanitarna pomoć Gazi. To je važno prvenstveno zbog patnje civila. Naravno da u obziru imamo da je teroristička organizacija Hamas pokrenula napad 7. listopada 2023. godine. Odgovor mora biti u skladu s međunarodnim zakonom", kaže Stier.

Na pitanje kakvu poruka Hrvatska šalje kad i dalje daje podršku vladi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, kojeg traži Međunarodni kazneni sud, Stier odgovara: "Hrvatski i Italija, Njemačka, druge države-članice, smatraju da se treba omogućiti humanitarna pomoć, da se treba zaustaviti stradavanje civila i djece. To žele učiniti na učinkovit način, možda manje s nekim bombastičnim najavama koje mogu donijeti eventualne jedan oblik pritiska. Isto tako, na terenu se na kraju treba omogućiti da to dođe do onih kojih su u potrebi. Nekada za to trebate sagledati realnost na terenu, imati i kontakte s vlastima u Izraelu".

Dvodržavno rješenje

Zanimalo nas je misli li Stier da Netanyahu u Gazi provodi genocid ili etničko čišćenje. "Kao što ste vidjeli, imate optužnicu pred Međunarodnim sudom pravde. Ne bi se to otvorilo da nema elemenata, a Sud je taj koji će donijeti konačnu odluku. U svakom slučaju, strašno je stradanje civila, pogotovo djece i to se mora zaustaviti.

Pitali smo smatra li da i dalje da ima prostora za razgovor s Netanyahuom. "Nije stvar prostora, nego o tome kako da humanitarna pomoć dođe do onih kojima je potrebno. Za to nekada morate doista razgovarati s onima koji to mogu omogućiti. Tražimo od Izraela da omogući humanitarnu pomoć", kaže naš sugovornik.

Stier se osvrnuo i na mogućnost da bi se mogao promijeniti generalni stav Europske unije, koji kaže da se EU zadrže za dvodržavno rješenje uz dogovor. "Ne vidim drugo moguće rješenje nego dvije države, koje trebaju živjeti u miru i sigurnosti. Pravo Izraela je da imaju svoju državu i sigurnost, a pravo palestinskog naroda je da ima svoju državu. Sasvim sigurno ne bih podržao nikakvo rješenje osim toga da imamo i Izrael i Palestinu koje žive u miru", zaključuje Stier.

