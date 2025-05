Ubijeni izraelski diplomati: Širi se snimka napadača, uzvikivao je jednu rečenicu

Dvoje djelatnika izraelskog veleposlanstva ubijena su u pucnjavi tijekom događaja u Muzeju židovske baštine Capital u Washingtonu u srijedu navečer, prema izvješćima dužnosnika i medija.

Ubijena dva djelatnika izraelskog veleposlanstva u Washingtonu

Pucnjava se dogodila kod Muzeja židovske baštine, blizu FBI-a i ureda državnog odvjetnika

Žrtve su muškarac i žena koji su bili par

Oglasio se Trump

Uhićeni napadač vikao 'Sloboda Palestini'

Uhićen ubojica

7.00 - Napadač koji je ubio mladi par ispred Židovskog muzeja u Washingtonu prvo je glumio svjedoka, čekajući policiju više od deset minuta prije nego što je priznao svoj zločin. Prema riječima svjedokinje Sare Marinuzzi, nakon što su se začuli pucnjevi, muškarac je dotrčao na mjesto događaja i djelovao kao da je bio svjedok napada. Čuvari su mu ponudili vodu i pokušali ga smiriti, a on je sam zatražio da se pozove policija. Kada su službenici stigli, priznao im je: "Ja sam to učinio. Učinio sam to za Gazu. Sloboda Palestini!"

Pamela Smith, šefica Metropolitanske policije, izjavila je da je osumnjičeni nekoliko trenutaka prije pucnjave nervozno šetao ispred muzeja, a zatim je prišao grupi ljudi, izvukao pištolj i zapucao, usmrtivši dvoje na licu mjesta. Nakon napada ušao je u muzej. Tijekom uhićenja otkrio je gdje je odbacio oružje, koje je policija kasnije pronašla.

Policija je identificirala osumnjičenog kao Eliasa Rodrigueza, 30-godišnjaka iz Chicaga, koji do sada nije bio poznat po sigurnosnim prijetnjama. Istraga za sada ukazuje na to da je djelovao sam te da javnosti ne prijeti dodatna opasnost. Tijekom privođenja, Rodriguez je uzvikivao "Sloboda Palestini", što je dodatno ukazalo na ideološki motiv napada.

Ubijeni diplomati bili su par

6.50 - Izraelski veleposlanik u SAD-u, Yechiel Leiter, otkrio je da su žrtve pucnjave u blizini Židovskog muzeja Capital bili mladi par koji je planirao zaruke.

"Par ubijen večeras pod parolom 'Sloboda za Palestinu' bio je pred zarukama. Mladić je nedavno kupio zaručnički prsten i namjeravao ju je zaprositi sljedeći tjedan u Jeruzalemu. Bili su prekrasni, puni života", rekao je Leiter, izrazivši duboku tugu zbog tragedije.

Foto: Profimedia

Oglasio se Trump

6.45 -Američka državna odvjetnica Pam Bondi obratila se javnosti nakon smrtonosne pucnjave u blizini Židovskog muzeja u Washingtonu, rekavši da je više puta tijekom večeri razgovarala s predsjednikom Donaldom Trumpom.

"Predsjednik Trump moli se za sve nas – za židovsku zajednicu, građane Washingtona, kao i za sve razine vlasti uključene u istragu, uključujući našu izvrsnu državnu odvjetnicu Jeanine Pirro koja će voditi slučaj", poručila je Bondi. Dodala je kako ovakvi tragični napadi moraju prestati odmah.

Ubrzo nakon toga, predsjednik Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, izražavajući sućut obiteljima ubijenih djelatnika izraelskog veleposlanstva.

"Ova brutalna ubojstva u Washingtonu, očigledno potaknuta antisemitizmom, moraju odmah stati. Nema mjesta mržnji i ekstremizmu u našoj zemlji. Moje iskreno saučešće obiteljima žrtava. Tužno je i sramotno da se ovako nešto događa. Bog neka vas sve čuva", napisao je Trump.

Uhićen ubojica, vikao je jednu rečenicu

6.40 - Šefica Metropolitanske policije Pamela Smith potvrdila je da je osumnjičenik za pucnjavu u blizini Židovskog muzeja Capital, u kojoj su stradale dvije osobe, uhićen.

Prema prvim rezultatima istrage, žrtve su napadnute dok su izlazile s događaja u muzeju na Trećoj ulici u sjeverozapadnom dijelu Washingtona.

Smith je pojasnila kako je napadač ranije primijećen kako uznemireno hoda ispred muzeja, a zatim je prišao skupini ljudi, izvukao oružje i otvorio vatru, pri čemu su dvije osobe izgubile život.

Nakon napada, osumnjičeni je ušao u muzej, gdje ga je zadržalo osiguranje.

Tijekom uhićenja, prema riječima šefice policije, uzvikivao je "Sloboda Palestini".

Oglasio se šef FBI-a

6.35 - Direktor FBI-a Kash Patel rekao je da su on i njegov tim obaviješteni o pucnjavi.

"Dok surađujemo s Metropolitanskom policijskom upravom kako bismo odgovorili i saznali više, molite za žrtve i njihove obitelji", napisao je na X-u.

Izrael reagirao

6.30 - Danny Danon, izraelski veleposlanik pri UN-u, osudio je napad, nazvavši ga "izopačenim činom antisemitskog terorizma".

U objavi na platformi X istaknuo je ozbiljnost napada:"Nanošenje štete diplomatima i židovskoj zajednici prelazi crvenu liniju. Uvjereni smo da će američke vlasti poduzeti snažne mjere protiv odgovornih za ovaj kazneni čin."

Danon je naglasio kako se ovakvi napadi ne smiju tolerirati te je pozvao na odlučan odgovor nadležnih institucija.

Oglasila se ministrica sigurnosti

6.00 - Muškarac i žena ubijeni su iz vatrenog oružja u području 3. i F ulice u sjeverozapadnom dijelu grada, u blizini muzeja, ureda FBI-a i ureda američkog državnog odvjetnika.

"Dva djelatnika izraelskog veleposlanstva besmisleno su ubijena večeras u blizini Židovskog muzeja u Washingtonu DC", napisala je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem u objavi na X.

Glavna državna odvjetnica Pam Bondi i američka državna odvjetnica za Distrikt Columbia Jeanine Pirro bile su na mjestu pucnjave.

Odjel Metropolitanske policije odbio je komentirati, rekavši da će se uskoro održati konferencija za novinare.

