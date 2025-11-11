Bik van kontrole terorizira Gračac: 'Kad počne rikati, bolje ti je bježi kud znaš'

Bik van kontrole terorizira Gračac. Stanovnicima uništava usjeve i okućnice, a ulazi im i u dvorišta. Oni prijavljuju štetu i vlasnika policiji već godinama, ali sve je, kažu, uzalud. Simentalac težak gotovo tonu strah je i trepet u naselju obiteljskih kuća u Gračacu.

U zadnjih 9 mjeseci obitelj Mikić je pet puta policiji prijavljivala da im je uništio pet voćaka i očešao novi automobil. Kad im uđe u dvorište, boje se izići vani.

"Jučer je friško izvalio cijelu krušku dolje. Tu je sve iskop'o nogama i bacio zemlju tamo, sreća nije na kamen naišo jer bi kamen razbio staklo", kaže Tunja Mikić koji živi u blizini ograđenog pašnjaka zajedno sa svojom obitelji, a njegova nevjesta Blaženka nastavlja:

"Prvo je napravio štetu na voćkama i vidjelo se da se ozlijedio, a onda mi je očešao auto, vidjela se krv na autu i blato. Policija je kad je došla na intervenciju, morala je pucati da bi ga otjerali."

Susret s Miškom djeluje zastrašujuće

"Ma onako kad počne ručati, on ide, ne smiješ ti ništa, bježiš, bolje ti je bježi kud znaš", objašnjava slikovito rukama prizor silnog i ljutog bika koji je rikao i na reportersku ekipu kad smo ga snimali uz pašnjak s njegovim kravama.

Blaženka napominje da takva rika izaziva strah kod svih: "Stvarno nije u redu, ovdje ima puno djece koja se igraju i voze biciklom, koja ujutro čekaju autobus u blizini i nikad ne znate kad on može doći."

Sad već bivši vlasnik kaže da ga je prodao, ali da mu se novi vlasnik ne javlja i ne dolazi po bika. "On je u registru prešao na njega, certifikat je kod njega, putni list, sve. On je njegov", kaže Ivica Šimunović iz Gračaca.

Miško je već nekoliko puta bježao kroz otvorenu ogradu kroz koju prolazi struja. "Kad druga krava traži bika, on to osjeti, možda čak i na dva kilometra može osjetiti, a ne ovo tu na sto-dvjesta-trista metara, ali onda nema za njega prepreke ", objašnjava Ivica i dodaje kako se radi o zovi prirode i sumnja da netko možda i namjerno otvara ogradu od pašnjaka: "On je miran bik, nikad ga ja nisam tukao, uvijek ga timarim. Drugi rade čuda, tuku ga i onda je normalna stvar da on brani svoje krdo."

Susjedi se ne slažu

Mikići takve tvrdnje odbijaju. "Ne smijem izać iz kuće van, a kamoli približit mu se i udarit. Mislim, to su gluposti", decidirano će Blaženka, a isto tvrdi i njezin svekar.

S Miškom je posla imao i Marko čija šteta na usjevima kukuruza i nasadima krumpira je procijenjena na 5 i pol tisuća eura. U lipnju se prepao i za život kad je išao u obilazak svog polja.

"Ja sam sjeo u auto da pobjegnem od njega i on je zabio tu rog i diza je auto ovol'ko u zrak. Ja sam sjedio u autu, nisam smio izać vanka. Zva sam policiju", kaže Marko Drbac i pokazuje rupu na zadnjem braniku svog automobila u koju je razjareni bik zabio rog i rezimira kako je policiju u zadnjih dvije godine zvao ukupno zvao 13 puta: "Ja sam bio kod komunalnog redara i pitam kud to dalje ide, a on kaže: „Nikud.“. To stoji kod njega, sve te prijave. I zva sam inspekciju u Zadar, a oni kažu: „Mi ništa ne dobivamo.“

Načelnik Općine Gračac je poručio da će sve provjeriti s komunalnim redarom, a policija je u pomoć zvala i Državni inspektorat koji bi ovih dana trebao i obići Miška.