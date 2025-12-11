FREEMAIL
'NIJE ILEGALNO' /

Plenkovićev potez na granici postao udarno pitanje u BiH: 'Bio sam radoznao'

Otvaranje prijelaza važno je jer je riječ o najvećem graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH

11.12.2025.
22:23
Mario Jurič
Dejan Rakita/pixsell
Nakon Italije, Francuske i Njemačke, premijer Andrej Plenković boravi u Banjoj Luci, sa snažnom porukom da će Hrvatska nastaviti pružati potporu Bosni i Hercegovini i zagovarati jednakopravnost Hrvata. 

Premijer se susreo s banjolučkim biskupom Željkom Majićem te sudjelovao na svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar u Petrićevcu kod Banje Luke.

Tom događaju nazočio je i neformalni čelnik Republike Srpske Milorad Dodik.

Prešao preko prijelaza 

Iako je prvotno bilo planirano da premijer svečano otvori novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH u Gradiški, to se nije dogodilo! Događaj je odgođen jer nije bilo dogovora u Upravi za indirektno oporezivanje BiH kojom bi se omogućilo raspoređivanje carinika na taj prijelaz. No, premijer Plenković je ipak prešao preko tog prijelaza.

"Prema procjenama naše policije i carinskih službi, ovaj prijelaz bit će najfrekventniji u smislu intenziteta i gustoće prometa, ljudi između BiH i Hrvatske. Bit će drugi međunarodni prijelaz po frekvenciji ulazaka u Hrvatsku", istaknuo je Plenković. 

Bio je radoznao 

Otvaranje prijelaza važno je jer je riječ o najvećem graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH. Gospodarski i prometno iznimno je bitan. Plenković je sam kazao kako je Hrvatska u taj prijelaz uložila oko 50 milijuna eura. On ga je danas prešao, iako je postalo političko pitanje broj jedan u BiH. 

Kaže da je to učinio jer je bio radoznao i tvrdi da to nije bio ilegalan prelazak. Plenković i Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, rekli su da očekuju da će se formalnosti što prije riješiti. Međutim, ne treba isključiti političku obojenost u određenim potezima prilikom blokade i zaustavljanja otvaranja prijelaza. 

Pomoć Hrvatima u BiH

Politički, financijski, pravno - svaka pomoć Hrvatske će se nastaviti, poručio je Hrvatima u BiH ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Kazao je kako europska budućnost BiH jedan od prioriteta Hrvatske. Međutim, istaknuo je da je otežavajuća okolnost to što je narušena jednakopravnost Hrvata u BiH. 

Treba naglasiti da je projekt Studentsko-kulturno pastoralnog centra nedavno hrvatska vlada proglasila strateškim, što znači da će veliki iznos novca iz državnog proračuna Republike Hrvatske ulagati u Banju Luku. Plenković je više puta istaknuo kako je briga za Hrvate u BiH i ustavna dužnost. Podsjetimo, 150 milijuna eura izdvaja se za projekte Hrvata izvan Hrvatske, a najveći dio odlazi upravo u BiH. 

Andrej PlenkovićBihBanja LukaGranica
