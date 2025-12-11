Kamere uhvatile trenutak: Plenkovićev znakoviti pogled i osmijeh koji govori više od riječi

Posjet hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Banjoj Luci bio je nabijen protokolom, projektima i ozbiljnim porukama, ali sve je to palo u drugi plan onoga trenutka kad su se, na ulazu u domjenak, ukrstila dva pogleda.

Poglede je zabilježio Pixsellov fotoreporter Dejan Rakita - hrvatski premijer u elegantnom tamnom odijelu, dotjeran, smiren i lagano razdragan, ulazi u prostoriju i u jednom trenutku pogled mu spontano “zapne” za muškarca, također u tamnom odijelu s druge strane. A taj pogled? Čista mala drama - onaj prepoznatljivi miks iznenađenja, diplomacije i vedrog “aha, i ti si tu” koji se dogodi samo kad politički veterani nalete jedan na drugoga u neformalnoj atmosferi.

Riječ je o trenutku kada je hrvatski premijer Andrej Plenković ugledao bivšeg predsjednika, a sada neformalnog lidera Republike Srpske Milorada Dodika i to u društvenoj, neprotokolarnoj atmosferi kakva često iznjedri najzanimljivije prizore.

Dok se oko njih tiskala svita dužnosnika, savjetnika i znatiželjnih promatrača, taj kratki vizualni susret izgledao je kao da ima podnaslov: “Pa gdje si ti, stari znanče?”. Pogled popraćen šeretskim osmjehom koji nosi cijeli spektar emocija.

Plenkovićev osmijeh bio je upravo dovoljno širok da izgleda srdačno, a dovoljno suptilan da ostavi prostora za interpretaciju. Za Dodika - ozbiljan stav s dozom poslovne rezerviranosti. Za publiku koja pogleda fotografiju — mala, nenamjerna, ali savršena politička scena. Pogled koji govori više nego većina službenih priopćenja. Jer diplomacija ima svoje protokole, ali najzanimljiviji dijelovi uvijek se dogode usput - između dva koraka, dva rukovanja i, naravno, jednog značajnog pogleda.

