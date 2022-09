Zagrepčanima se bliži i taj dan. Sljedeće subote, 1. listopada, u glavnom gradu na snagu stupa novi model prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević nazvao ga je pravednim i usklađenim s novim Zakonom o gospodarenju otpadom.

"Zagreb je jedini veliki grad u Hrvatskoj koji ide u radikalnu promjenu sustava, to će biti najjeftiniji model putem naplate otpada u službenim vrećicama", rekao je.

Upravo su te "službene" plave vrećice s natpisom "ZG vrećica" opipljivi simbol novog modela, koji prati kampanja pod sloganom "Kužiš nove vrećice?". Pa ako ih još niste skužili ili imate još nekih pitanja u vezi njih, evo odgovora na ona najvažnija…

1. Što je novi model prikupljanja miješanog komunalnog otpada?

Citiramo gradonačelnika Tomaševića: "To je pravedan model, sustav prema količini odloženog otpada koji predviđa cijene i naplatu odvoza otpada kroz dvije stavke. Do sada je to bila jedna stavka. Sada će biti fiksni dio koji ostaje jednak za sva kućanstva, bez obzira na to koliko komunalnog otpada odlažu. Bit će i varijabilni dio koji pokriva količine odloženog miješanog komunalnog otpada."

Smisao je da svaki korisnik plaća samo za količinu otpada koju proizvede te da se smanji količina otpada, poveća recikliranje, gradske ulice oslobode velikih količina kanti, a odnos prema otpadu bude savjestan i odgovoran.

2. Koliko će to koštati?

Fiksni dio mjesečnog računa za odvoz otpada bit će 45 kuna za kućanstva te 90 kuna za pravne osobe i obrtnike. To je minimalni iznos koji će svi plaćati. Varijabilni dio ovisit će o tomu koliko smeća će kućanstvo proizvesti, odnosno odvajati. Varijabilni dio zapravo će činiti cijena koju će kućanstva plaćati za ZG vrećice. Kupovinom tih vrećica građani Zagreba plaćat će varijabilni dio usluge, odnosno zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada.

3. Koliko je vrsta ZG vrećica i koliko koštaju?

Standardizirane ZG vrećice, izrađene od reciklirajućeg materijala, u tri su veličine, zapremnine od 10, 20 i 40 litara. Cijene pojedinačnih vrećica su:

vrećica od 10 litara - 2 kune;

vrećica od 20 litara - 4 kune;

vrećica od 40 litara - 8 kuna.

No, vrećice se neće moći kupiti pojedinačno, nego u pakiranjima s 10 komada.

4. Hoće li netko dobiti besplatne ZG vrećice?

Da. Iz Grada Zagreba izvijestili su da će stanovnici Hrelića, Jakuševca i Mičevca ovoga vikenda dobiti besplatne gradske vrećice za komunalni otpad za razdoblje od sljedećih 6 mjeseci. Stanovnici tih naselja moći će preuzeti 100 besplatnih vrećica na 4 lokacije tijekom ovoga vikenda od 8 do 13 sati.

Osim toga, kućanstva koja tijekom mjeseca najmanje jedanput koriste usluge reciklažnog dvorišta ili kompostiraju biootpad ili imaju dijete starosti do 3 godine imaju pravo na 4 besplatne ZG vrećice od 10 litara mjesečno. A kućanstva u kojima stanuje osoba koja koristi pelene za odrasle, ostvaruje pravo na 4 besplatne vrećice od 20 litara mjesečno.

5. Gdje se bacaju plave ZG vrećice?

Plavim vrećicama s miješanim komunalnim otpadom od 1. listopada mjesto je u crnim kantama, odnosno kontejnerima. Ako ih ubacite u žuti (plastika), smeđi (biootpad) ili plavi spremnik (papir), računajte da ćete platiti kaznu.

No, gradonačelnik je u subotu objavio jednu novost. Naime, u prvom tjednu uklonit će se svi spremnici za miješani komunalni otpad u centru grada s javnih površina, a građani će umjesto u njih otpad u “zg vrećicama” odlagati na javne površine. To se, od 1. listopada odnosi isključivo na stanovnike centra grada koji nisu uspjeli svoje spremnike za miješani otpad staviti unutar zgrade. Ti će građani svoje “zg vrećice” moći iznositi ispred svojih ulaza i na mjesta gdje su do sada bili spremnici svaki dan, osim nedjelje, između 8 i 10 sati navečer, a u slučaju nepoštivanja dozvoljenog vremena odlaganja vrećica, predviđene su oštre kazne s kojima se kreće bez odlaganja, rekao je Tomašević.

A što se tiče ostalih, u Holdingu navode slijedeće: 'Sukladno Odluci, SVE spremnike za odlaganje otpada (miješanog komunalnog otpada, papira i biootpada) potrebno je smjestiti u za to predviđene zaključane smetlarnike i podrume, haustore, ograđena dvorišta ili na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba. U slučaju da u haustoru, veži ili ostalim zajedničkim stambenim prostorijama nema mjesta za smještaj svih spremnika (miješani komunalni otpad, papir i biootpad), prioritet je da ondje smjestite spremnik/posudu za miješani komunalni otpad.

Korisnici u centru Zagreba koji su spremnike smjestili unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) iste smiju iznositi za potrebe pražnjenja isključivo u vremenu od 20h do 22h svakim danom osim nedjeljom te su ih obavezni unijeti unutar svoje nekretnine najkasnije sljedećeg jutra do 8h ili će ih Čistoća trajno ukloniti.'

6. Hoće li se sada plaćati i smeđe i žute vrećice?

Ne. Smeđe i žute vrećice kućanstva će i dalje dobivati besplatno, dvaput godišnje.

7. Ima li promjena u odvajanju ostalog otpada?

Ne. Ostali otpad odvaja se kao i do sada: papir u plavi, plastična i metalna ambalaža u žuti, biootpad u smeđi, a staklo u zeleni spremnik.

8. Što ide u miješani komunalni otpad?

U spremnik za miješani komunalni otpad odlažu se: vrećice iz usisavača, higijenski papir, vlažne maramice, zaprljani ili premazani voštani papir (npr. papirnati ubrusi, papir iz mesnice, papir za pečenje kolača), računi iz dućana (termo papir), indigo papir, naljepnice, filmovi, fotografije, ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojne od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove), plastificirani i metalizirani papir (npr. ambalaža od slatkiša), spužve, tapete, pelene, higijenski ulošci i vata, žarulje (obične), porculan, keramika, ostaci termički obrađene hrane (meso, riba, kuhano povrće) i kosti, manje igračke, opušci, upaljači, britvice za brijanje, naočale i pijesak za životinje.

9. Mogu li se ZG vrećice već kupiti i gdje?

ZG vrećice u prodaji su od 15. rujna, a zasad se mogu kupiti na 500-injak prodajnih mjesta diljem grada. To su:

poslovnice Zagrebačkog Holdinga (Ulica grada Vukovara 41, Dubečka ulica 2 i mobilni ured);

prodajna mjesta AGM-a (Teslina 7 i Importanne);

kiosci Tiska i iNovina;

trgovine Konzuma, Spara i Interspara, Vrutka i Tekstilprometa.

Sve lokacije na kojima se mogu kupiti ZG vrećice pronađite OVDJE.

10. Hoće li trgovci zarađivati, a Čistoća gubiti na ZG vrećicama?

Gradonačelnik Tomašević u više je navrata uvjeravao da toga neće biti. "Bilo je optužbi da će Čistoća gubiti kroz marže trgovaca. To će biti marže deset puta manje od uobičajenih", rekao je gradonačelnik.

11. Hoće li Zagreb i dalje biti 'Kantograd'?

Gradski oci tvrde da uvođenjem novog modela prikupljanja miješanog komunalnog otpada Zagreb više ne bi trebao biti "Kantograd", kako ga se posprdno naziva već godinama zbog ulica zagušenih raznim vrstama kanti za otpad.

12. Gdje će se nalaziti spremnici za miješani otpad?

Kante i kontejnere miješanog otpada trebat će maknuti s ulica da prevaranti ne zlorabe novi sustav pa svoj otpad u nekim drugim vrećicama, a ne u ZG vrećicama, bacaju u tuđe kante i kontejnere. Spremnici za miješani otpad trebali bi biti smješteni unutar stambene zgrade, u smetlarniku. U skladu s Odlukom o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, svi korisnici obvezni su svoje spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog komunalnog otpada držati "pod ključem", odnosno u zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksovima, koji su smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba.

13. Što ako zgrada nema smetlarnik?

U tom slučaju spremnici mogu biti smješteni na katastarskoj čestici zgrade. U slučaju da niti jedna od tih dviju opcija nije moguća, predstavnik suvlasnika može uputiti Podružnici Čistoća Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi smještaja spremnika na javnoj površini. Drugim riječima, tamo gdje nema mogućnosti da spremnici budu u smetlarnicama unutar zgrade, trebalo bi biti napravljeni boksevi. Korisnici bi od Grada trebali zatražiti dodjelu javne površine za tipizirane boksove za spremnike, kako bi isti bili pod ključem, odnosno nedostupni trećim osobama. Za spremnike smještene na javnoj površini, Grad Zagreb izradio je tipski projekt boksa koji će biti nužan za sve korisnike javne površine.

14. Tko će plaćati bokseve na javnim površinama?

Bokseve na javnoj površini financiraju suvlasnici višestambenih zgrada putem zajedničke pričuve. Grad Zagreb u tim slučajevima omogućuje korištenje javne površine bez naknade, za razliku od korištenja javnih površina za druge namjene koje se naplaćuju (npr. terase).

15. Što ako u spremnik bacite neku drugu, a ne ZG vrećicu?

Od 1. listopada bacanje miješanog komunalnog otpada u "običnim", a ne u standardiziranim ZG vrećicama te "kontaminiranje" odvojenog otpada (npr. bacanjem ostataka hrane u spremnik za papir) bit će kažnjiv čin, a provjere će provoditi komunalni redari i službvenici Čistoće. Predviđene kazne do uvođenja eura su 500 kuna za kućanstva i 1000 za poslovne subjekte, ali gradonačelnik Tomašević kazao je da se prekršitelje neće odmah kažnjavati, nego će u razdoblju uhodavanja biti "gledanja kroz prste". Ako komunalni redari ne uspiju utvrditi tko je koristio nepropisnu vrećicu ili jednu vrstu otpada zagadio drugom, kaznu će tada platiti svi koji koriste spremnik. Primjerice, svi suvlasnici u višestambenim zgradama.