Ministrica Nina Obuljen Koržinek obratila se javnosti nakon što je EPPO danas objavio da je uhitio troje ljudi nakon afere "Geodetski fakultet". Iako EPPO nije naveo ime, poznato je da je uhićen bliski suradnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, Davor Trupković. Osim njega, uhićen je i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo, ali i bivši profesor na fakultetu Boško Pribičević.

Ministrica Nina Obuljen Koržinek potvrdila je na početku obraćanja javnosti da je uhićen njezin suradnik Davor Trupković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izašlo je priopćenje, naš kolega Trupković je očito osumnjičen za suradnju na Geodetskom fakultetu. Neću se na to osvrtati, nemam ta saznanja. Ono na što se mogu osvrnuti je postupanje ministarstva, svi mehanizmi kontrole u ministarstvu su funkcionirali, to je potvrđeno od EPPO-a, s obzirom na je spriječena šteta i isplata 3,2 mil. eura”, kazala je.

"U ministarstvo je napravljeno sve kako je i trebalo", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasila je da podržava presumpciju nedužnosti i da su svi nedužni dok se ne dokaže suprotno.

"Važno mi je da slučaj ide prema kraju. Vidi se iz priopćenja, sve što se na teret stavljalo ministarstvu, vidi se da smo mi spriječili da se dogodi šteta i to mi je važno zbog mojih kolega”, ustvrdila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško mi je vjerovati da jedan od kolega uključen u ovakvo nešto, ali ako je, za to će odgovarati", dodala je.

“EPPO je rekao u prvom priopćenju rekao da su za 3D snimanja korištena europska sredstva a to nije točno. Iz današnjeg priopćenja je jasno da smo mi bili u pravu”, kazala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje u kakvom je položaju sada ona:

"I ovo priopćenje kaže da ministarstvo i ja kao čelna osoba, mi smo uočili pokušaj prevare i spriječili ga. Moje izjave su konzistentne cijelo vrijeme”, objašnjava Obuljen Koržinek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako je netko iskoristio situaciju, on će za to odgovarati, ali ne može ministarstvo biti odgovorno"

"Ni premijer ni ja nismo sporili treba li ovo istražiti ili ne, ali smo upozoravali netočnu tvrdnju da se ovdje radi o europskim sredstvima”, rekla je Obuljen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Ja sam tada donijela odluku da se prekinu isplate, to pokazuje da smo napravili sve ono što smo trebali. To sam svaki put rekla, da dok su izvidi… Nisam dosad javno rekla da smo spriječili isplatu 3,2 mil. eura jer su bili izvidi. Danas to nakon priopćenja mogu javno reći. Spriječili smo štetu za ministarstvo i državni proračun. Bilo mi je teško što o nekim stvarima nisam mogla govoriti”, kazala je.

"Kolega Trupković je bio zadužen za to, zato sam vas uputila da je na našoj stranici popis svih zgrada i ukupna cijena koju smo platili. Podaci koji su iznošeni javno, na koje mi nismo reagirali jer su izvidi bili u tijeku, nisu bili istiniti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Ako je bilo tko pokušao zloupotrijebiti situaciju krize i potresa, taj treba odgovarati, a ne Ministarstvo i deseci mojih kolega, koji su riskirajući svoje zdravlje i živote sudjelovali u obnovi”, rekla je.

“Mi smo platili 19 milijuna, s tim smo zaključili plaćanje i tu se vidi ukupni broj kvadratnih metara i cijena, uvjerena sam da će taj dio kad preuzmu vještaci da će utvrditi, a ja sam uvjerena da ništa nije preplaćeno”, dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Oni sumnjaju, iz onog što sam pročitala, da su neka snimanja vršena i plaćana Fondom solidarnosti koja su prethodno plaćena nacionalnim sredstvima. Iz mog razumijevanja zato se spominje Fond solidarnost. Iz onog što smo provjerili, nigdje nije bilo istih snimanja, istih snimki. U nekim slučajevima je bilo dosnimavanja. Mi smo npr. snimili krovove, vijence, pročelja, a da su na tim zgradama kasnije rađena tlocrtna snimanja. Nigdje nije bilo duplog snimanja iz onog što smo mi vidjeli, ali tu su tijela koja to istražuju."

"Nedvojbeno smo potvrdili i dostavili podatke da je ovaj ugovor od 19 milijuna kuna koje smo platili, da je to plaćeno iz državnog proračuna, to je ono što smo tvrdili otpočetka. Ni u jednom trenutku ni ja ni premijer nismo osporavali kojem god tijelu progona da istraže. Dapače, pozivali smo ih, ali ono na što smo bili dužni reagirati, ako neko stavi u priopćenje da je plaćeno europskim sredstvima, naša je dužnost reći da nije", rekla je Obuljen Koržinek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju je naglasila kako ni sama ne zna koji su daljnji postupci jer se nikada nije susrela s takvom situacijom.

"On tu radi više od 20 godina. Bio je na nizu funkcija… On je došao za vrijeme ministra Hasanbegovića".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministrica tvrdi da nitko nije osporavao nadležnost EPPO-a, ni ona ni premijer.

Na pitanje ima li tu njezine odgovorsnoti, ministrica kaže kako je ona spriječila štetu i to je njezina odgovornost. Ima li ova afera veze s time da nije na listi EU-a, nasmijala se i rekla da se ne može vjerovati svemu što se pročita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako se loše osjeća zbog toga što je evenutalno jedan kolega bacio sijenu na sve ono što su njezine kolege radili, ne vidi odgovornost na sebi.

"Naš posao zadnje tri godine je besprijekoran i zato se danas loše osjećam, da je jedan kolega bacio sjenu na sve što su moje kolege radili tri godine, bez godišnjih i vikenda”, kazala je i dodala da poštuje presumpciju nevinosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više puta je naglasila da je Ministarstvo spriječilo isplate te da se afera tiče isključivo Geodetskog fakulteta.

Prioćenje jasno kaže da su oni spriječili daljnje ipslate. Ako je pojedinac nešto učinio, on će odgovarati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo u najboljoj vjeri dogovorili posao s javnom institucijom, s fakultetom, i ne možete sumnjati da bi netko takvu situaciju zloupotrijebio. Kad smo u četvrtom izvješću vidjeli neke problematične situacije, ja sam upozorena… Spriječili smo daljnji trošak, nikakvog krimena nema na ministarstvu kulture. Ako je zaposlenik zloupotrijebio položaj, on će odgovarati”, kazala je Obuljen Koržinek.

Na pitanje hoće li dati mandat na raspolaganje, rekla je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zašto?"

Kaže da je osjetila olakšanje zbog današnjeg priopćenja u kojem je naznačeno da su mehanizmi kontrole u ministarstvu kulture funkcionirali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije tri mjeseca pretresen dom suradnika u Dubrovniku

Policija je prije tri mjeseca pretresla Trupkovićev dom u Dubrovniku. Na mjesto v.d. pročelnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku došao je početkom ove godine nakon što se pročelnik Konzervatorskog odjela u Imotskom Ivan Alduk koji je bio ovlašten za obavljanje poslova i zadaća kao i potpisivanje svih akata iz djelokruga rada pročelnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku do 13. prosinca 2023. godine u dogovoru s ministricom, vratio radu u svom matičnom odjelu. Trupković je bio jedan od najbližih suradnika ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Šest dana nakon pretresa, smijenjen je s pozicije.

Podsjetimo, u travnju prošle godine buknula je prva afera vezana uz Geodetski fakultet kada je policija upala u zgradu fakulteta kako bi oduzela dokumentaciju vezanu za EU projekte preko kojih su posljednjih godina nabavili luksuzne automobile Land Rover Discovery Sport i Ford Ranger te jahtu Mirakul 30 .

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tadašnji dekan fakulteta prof. dr. sc. Almin Đapo pokušao se obraniti rekavši da se ne radi o jahti nego o brodu od devet metara

"Brod mora zadovoljiti određene specifikacije pa je zato velik. Ne može se u kajaku isploviti do Visa. Ima devet metara, a na njega stavljate tri milijuna kuna vrijednu opremu za istraživanje", rekao je tada dekan Đepo za RTL Danas.

No isplivalo je da je brodica, plaćena europskim javnim novcem, korištena i u privatne svrhe iako je Boško Pribičević, voditelj projekta i profesor na Geodetskom fakultetu, nijekao da se plovilo koristilo mimo potreba fakulteta.

Nakon toga otkriveno je da se taj brod pojavljivao u oglasima te iznajmljivalo za krstarenja.Opisan je kao luksuzna jahta kompletno opremljena za ugodan odmor, oglašavala se na stranicama četiri charter web stranice i nudila se i za 3400 eura tjedno.

POGLEDAJTE VIDEO: Europski tužitelji u Hrvatskoj itekako imaju posla! Istražili smo što su sve pokrenuli i doznali detalje o slučaju Geodetski