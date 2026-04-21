KUPOVAO POKLONE

Još jedna žrtva romantične prijevare: Muškarac (63) iz Ozlja ostao bez skoro 13 tisuća eura
21.4.2026.
17:59
Hina
Ozaljskoj policiji u ponedjeljak je 63-godišnjak prijavio da je prevaren za 12.800 eura jer je ženi koju je upoznao preko društvenih mreža, od prošlog listopada do ožujka ove godine, posuđivao novac i kupovao darove, vjerujući da je zainteresirana za romantičnu vezu.

Nakon što mu se prestala javljati shvatio je da je žrtva romantične prijevare, izvijestila je u utorak Policijska uprava karlovačka, pozvavši na oprez prilikom komunikacije na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje.

U policiji kažu da prevaranti tragaju za žrtvama putem interneta i radi ostvarenja protupravne imovinske koristi služe se raznim načinima obmane pa čak iskazuju i ljubav.

Policija upozorava na prijevare

"Počinitelji takozvanih romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje, traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama", ističu u policiji.

Upozoravaju da znakovi romantičnih prijevara mogu biti prebrza i prejaka emotivna "zaljubljenost", česte molbe za novcem ili pomoći za navodne hitne slučajeve, ali i loš pravopis u porukama te profil koji nije u skladu s onim što govore. Također romantični prevaranti mogu tražiti intimne slike ili videozapise te ucjenjivati i tražiti novac.

Žrtvama savjetuju da se ne osjećaju neugodno, da odmah prekinu s kontaktom, sačuvaju svu komunikaciju, prijave prevaranta policiji, ali i internetskoj stranici preko koje je ostvaren kontakt, kao i banci ako su otkrili podatke o računu.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje s 'volim te', završava praznim računom: Sve više žena postaje meta romantičnih prijevara

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike