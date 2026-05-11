Znaju tko je čovjek koji je izbacio mrtve ljude iz kombija: Detalji užasa kod Duge Rese

Iz Policijske uprave karlovačke izvijestili su da je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu te raspisana potraga za 22-godišnjim državljaninom Crne Gore koji se sumnjiči za krijumčarenje ljudi i teška kaznena djela protiv opće sigurnosti.

"Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave karlovačke i Policijske postaje Duga Resa u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu utvrdili su osnovanu sumnju da je 22-godišnjak u večernjim satima 3. svibnja, na točno neutvrđenom mjestu na području ličko-senjske županije, iz koristoljublja u kombi vozilo austrijskih nacionalnih oznaka ukrcao više stranih državljana s ciljem da ih preveze preko teritorija Republike Hrvatske, nakon čega ih je u nehumanim uvjetima prevezao do mjesta Donje Prilišće na području općine Netretić na kojem putu su četiri strana državljana u vozilu preminula", navodi se u priopćenju.

Policija piše kako su strani državljani pronađeni u mjestu Donje Prilišće gdje ih je osumnjičeni zajedno s ostalim preživjelim stranim državljanima iskrcao iz vozila i udaljio se u nepoznatom smjeru.

"Točan uzrok smrti preminulih osoba će biti poznat nakon provedenog vještačenja. Policijski službenici su utvrdili da su svi zatečeni strani državljani nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku", javlja policija.

Jedan otpušten iz bolnice, ostalih 13-ero neozlijeđeno

"Jedan od dvojice stranih državljana koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja bili zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi, u međuvremenu je otpušten iz zdravstvene ustanove te je, kao i 13 zatečenih neozlijeđenih stranih državljana, policijskim službenicima izrazio namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu te je prema njima postupano sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti", piše policija.

Prema odredbama istog Zakona će se postupati i prema drugom hospitaliziranom stranom državljaninu po otpuštanju iz zdravstvene ustanove.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja, kriminalističko istraživanje se nastavlja.

