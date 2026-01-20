Vozio i tipkao pa ga zaustavila policija. Kad su otkrili druge 'grijehe', ostao bez BMW-a

Kada su policajci u ponedjeljak u Strmecu kod Svete Nedelje zaustavili 46-godišnjeg vozača BMW-a koji je koristio mobitel u vožnji, nisu mogli naslutiti da će posla imati s ponavljačem najtežih prometnih prekršaja.

Naime, zagrebačka policija ga je zaustavila malo iza devet sati ujutro u Samoborskoj ulici. Budući da je "tipkao" za volanom, obavili su nadzor automobila i vozača.

Otkrili su da je vozač recidivist u činjenju najtežih prometnih prekršaja te da upravlja vozilom dok mu je na snazi rješenje da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prethodno prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Vozač je tijekom postupanja policije pokušao pobjeći, pa su policajci morali upotrijebiti silu i vezati ga lisicama kako bi ga priveli u službene prostorije.

Najteži prometni prekršaji

"Vozaču, ponavljaču prometnih prekršaja, sukladno članku 229. stavku 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a temeljem članka 76. a Prekršajnog zakona, privremeno je, do donošenja sudske odluke o prekršaju, oduzet osobni automobil marke BMW kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja, jer je prethodno najmanje dva puta kažnjen za najteže prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama", izvijestila je zagrebačka policija.

Zbog počinjenih prekršaja, vozač je uhićen i smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu, nakon čega je doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da vozač provede 60 dana u zatvoru, te da mu se oduzme vozačka na devet mjeseci i trajno oduzme vozilo.

Rješenjem suda, vozaču BMW-a je određeno zadržavanje u trajanju od 8 dana te je odveden u zatvor.

