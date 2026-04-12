UHIĆENI SU /

Detalji drske operacije u Zagrebu: Okrutno prevarili staricu i uzeli joj 40.000 eura za 'operaciju'

Detalji drske operacije u Zagrebu: Okrutno prevarili staricu i uzeli joj 40.000 eura za 'operaciju'
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kada je oštećena zatražila razgovor s kćeri, osumnjičeni je tvrdio da ona ne može pričati

12.4.2026.
13:17
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Nakon što je lažnom pričom o operaciji, u suradnji s još dvoje prevaranata, uzela od 87-godišnjakinje 40.000 eura glumeći preko telefona njezinu kćer, pritvorena je 25-godišnjakinja, državljanka Sjeverne Makedonije, izvijestili su iz zagrebačke policije.

Sumnja se da je prvoosumnjičena 25-godišnjakinja, prema prethodnom dogovoru s drugoosumnjičenim muškarcem i trećeosumnjičenom ženom, koji su zasad nepoznati, dovela oštećenu u zabludu, radi protupravnog prisvajanja imovinske koristi.

Tražili  50.000 eura

Nepoznati muškarac i žena nazvali su oštećenu na kućni telefon 22. prosinca 2025. Muškarac se lažno predstavio kao liječnik i rekao da je kći oštećene u bolnici i da joj je hitno potrebna operacija zbog prijeloma noge. Za operaciju je zatražio 50.000 eura, na što je oštećena odgovorila da ima 40.000 eura. Kada je oštećena zatražila razgovor s kćeri, osumnjičeni je tvrdio da ona ne može pričati, održavajući poziv aktivnim, uz povremene prekide, kako bi nastavio s pritiskom.

Sljedećeg jutra, 23. prosinca, drugoosumnjičeni muškarac i trećeosumnjičena žena ponovno su nazvali oštećenu radi dogovora o predaji novca. Tom je prilikom ženska osoba glumila njezinu kćer i tako ju dalje održavala u zabludi.

Osumnjičeni muškarac tada je uputio oštećenu da novac pripremi u vrećicu koju će preuzeti "osoba od povjerenja". Nešto kasnije, prvoosumnjičena je taksi vozilom došla na adresu oštećene na području Dubrave, koja joj je zaista i predala novac. Materijalna šteta iznosi 40.000 eura.

Osumnjičena 25-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće podnijeto je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok se za druge dvije osobe traga.  

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak pojasnio kako se zaštititi od brojnih prevaranata na internetu

