OPASNI SLATKIŠI

Nesvakidašnja zapljena policije u Samoboru: Mladić (26) 'pao' zbog gumenih bombona

Nesvakidašnja zapljena policije u Samoboru: Mladić (26) 'pao' zbog gumenih bombona
Foto: PU zagrebačka

'Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava redovnim putem', priopćili su iz PU zagrebačke.

11.4.2026.
9:19
Tesa Katalinić
PU zagrebačka
Nesvakidašnja zapljena dogodila se u četvrtak u Samoboru nakon što je policija uočila mladića (26), čije im je ponašanje bilo sumnjivo. 

Kada su pristupili mladiću, on im je prilikom provjere identiteta dragovoljno predao kutiju u kojoj se nalazilo 120 gumenih bombona i pet parilica s neutvrđenom tekućinom. 

Foto: PU zagrebačka

Naknadnom provjerom utvrđeno je da bomboni i parilice sadrže više od 0,2 THC-a, što ih prema zakonu svrstava u kategoriju opojnih droga.

Foto: PU zagrebačka

Preprodavao bombone

Kriminalističko istraživanje pokazalo je da je 26-godišnjak, protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavljao veće količine ovih proizvoda. 

Sumnja se da gumeni bomboni i parilice nisu bili namijenjeni osobnoj upotrebi, već daljnjoj preprodaji.

"Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava redovnim putem", priopćili su iz PU zagrebačke.

POGLEDAJTE VIDEO: Balto u blitvi 'nanjušio' ono što ne bi nitko: 'Radi sto na sat, ovo mu nije prva zapljena...'

SamoborZapljenaGumeni BomboniThc
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
