Nesvakidašnja zapljena policije u Samoboru: Mladić (26) 'pao' zbog gumenih bombona

Nesvakidašnja zapljena dogodila se u četvrtak u Samoboru nakon što je policija uočila mladića (26), čije im je ponašanje bilo sumnjivo.

Kada su pristupili mladiću, on im je prilikom provjere identiteta dragovoljno predao kutiju u kojoj se nalazilo 120 gumenih bombona i pet parilica s neutvrđenom tekućinom.

Foto: PU zagrebačka

Naknadnom provjerom utvrđeno je da bomboni i parilice sadrže više od 0,2 THC-a, što ih prema zakonu svrstava u kategoriju opojnih droga.

Preprodavao bombone

Kriminalističko istraživanje pokazalo je da je 26-godišnjak, protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavljao veće količine ovih proizvoda.

Sumnja se da gumeni bomboni i parilice nisu bili namijenjeni osobnoj upotrebi, već daljnjoj preprodaji.

"Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava redovnim putem", priopćili su iz PU zagrebačke.

