Policija objavila priopćenje o pronalasku tijela trojice Egipćana

Potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali nakon odlaska na kupanje u Savi završila je danas tragično. Kako smo ranije izvijestili, RTL Danas doznao je da su sva tri tijela pronađena su u rijeci na području Okunšćaka u općini Rugvica, a policija upravo javlja kako je riječ o tri državljana Egipta.

Kako je izvijestila PU zagrebačka, strani državljanin u ponedjeljak je u službenim prostorijama policije prijavio nestanak trojice svojih prijatelja, također državljana Egipta s reguliranim statusom boravka u Hrvatskoj.

Prema njegovim navodima, posljednji put vidio ih je u nedjelju poslijepodne kada su se uputili na kupanje u rijeku Savu na području Okunšćaka.

Opsežna potraga policije

Nakon dojave policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i pretragu rijeke te okolnog područja. U akciju su se, uz Policijsku upravu zagrebačku, uključile i druge nadležne službe.

Unatoč intenzivnoj potrazi, policijski službenici Antiterorističke jedinice Lučko u utorak prijepodne uočili su i iz rijeke izvukli dva beživotna tijela, dok su vatrogasci potom izvukli i treće.

Policija je izvijestila da je očevid na mjestu događaja u tijeku te će okolnosti ove tragedije biti poznate nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja i drugih potrebnih radnji.