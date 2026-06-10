Vozio pijan, drogiran, bez prava na vožnju, a nije bio ni vezan: Evo koliku je kaznu 'zaradio'

Zagrebačka policija u ponedjeljak je oko 15.30 sati u Novom Zagrebu zaustavila 54-godišnjeg vozača, koji je upravljao automobilom zagrebačkih registracija, te utvrdila više prometnih prekršaja.

Nadzorom vozila i vozača policija je utvrdila da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,65 promila, iako mu je vozačka dozvola prethodno poništena i oduzeta zbog neobavljenog izvanrednog liječničkog pregleda. Također, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Vozač je pristao na preliminarno testiranje na droge, pri čemu je rezultat bio pozitivan na amfetamin i kokain.

Nakon uhićenja priveden je u službene prostorije policije, a potom i na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da ga se proglasi krivim te kazni s 60 dana zatvora i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Prekršajni sud proglasio ga je krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu većem od 4000 eura.