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UHVAĆEN U NOVOM ZAGREBU /

Vozio pijan, drogiran, bez prava na vožnju, a nije bio ni vezan: Evo koliku je kaznu 'zaradio'

Vozio pijan, drogiran, bez prava na vožnju, a nije bio ni vezan: Evo koliku je kaznu 'zaradio'
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Foto: Ilustracija/Igor Soban/PIXSELL

Prekršajni sud proglasio ga je krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu većem od 4000 eura

10.6.2026.
16:32
Andrea Vlašić
Ilustracija/Igor Soban/PIXSELL
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Zagrebačka policija u ponedjeljak je oko 15.30 sati u Novom Zagrebu zaustavila 54-godišnjeg vozača, koji je upravljao automobilom zagrebačkih registracija, te utvrdila više prometnih prekršaja.

Nadzorom vozila i vozača policija je utvrdila da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,65 promila, iako mu je vozačka dozvola prethodno poništena i oduzeta zbog neobavljenog izvanrednog liječničkog pregleda. Također, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Vozač je pristao na preliminarno testiranje na droge, pri čemu je rezultat bio pozitivan na amfetamin i kokain.

Nakon uhićenja priveden je u službene prostorije policije, a potom i na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da ga se proglasi krivim te kazni s 60 dana zatvora i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Prekršajni sud proglasio ga je krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu većem od 4000 eura.

Novi ZagrebPrekršajPu Zagrebačka
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