Auto sletio s ceste kod Bjelovara, vozač pronađen mrtav: Sumnja se na prirodnu smrt

U tijeku je očevid, kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru
Osobni automobil u srijedu oko 14.50 sati sletio je s ceste u Gornjoj Šušnjari, a 58-godišnji vozač je poginuo.
Uzrok smrti zasad nije potvrđen, no Bjelovarsko-bilogorska policija navodi da se sumnja na prirodnu smrt.
U tijeku je očevid, kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.
Policija će po dovršetku očevida objaviti cjelovito priopćenje i više informacija o tragediji.
