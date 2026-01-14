Auto sletio s ceste kod Bjelovara, vozač pronađen mrtav: Sumnja se na prirodnu smrt

Osobni automobil u srijedu oko 14.50 sati sletio je s ceste u Gornjoj Šušnjari, a 58-godišnji vozač je poginuo.

Uzrok smrti zasad nije potvrđen, no Bjelovarsko-bilogorska policija navodi da se sumnja na prirodnu smrt.

Očevid u tijeku

U tijeku je očevid, kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.

Policija će po dovršetku očevida objaviti cjelovito priopćenje i više informacija o tragediji.

