FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAŠNA TRAGEDIJA /

Auto sletio s ceste kod Bjelovara, vozač pronađen mrtav: Sumnja se na prirodnu smrt

Auto sletio s ceste kod Bjelovara, vozač pronađen mrtav: Sumnja se na prirodnu smrt
×
Foto: Rtl

U tijeku je očevid, kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru

14.1.2026.
17:50
Erik Sečić
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Osobni automobil u srijedu oko 14.50 sati sletio je s ceste u Gornjoj Šušnjari, a 58-godišnji vozač je poginuo. 

Uzrok smrti zasad nije potvrđen, no Bjelovarsko-bilogorska policija navodi da se sumnja na prirodnu smrt. 

Očevid u tijeku 

U tijeku je očevid, kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru. 

Policija će po dovršetku očevida objaviti cjelovito priopćenje i više informacija o tragediji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kamion sletio s ceste kod Novigrada: Okrenuo se u suprotan smjer, pogledajte snimku

 

Prometna NesrećaBjelovarsko-bilogorska županijaVozač
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAŠNA TRAGEDIJA /
Auto sletio s ceste kod Bjelovara, vozač pronađen mrtav: Sumnja se na prirodnu smrt