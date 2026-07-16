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Drogiran u BMW-u bježao policiji, a onda krenuo pješke prema šumi: To mu nisu prvi 'grijesi'

Drogiran u BMW-u bježao policiji, a onda krenuo pješke prema šumi: To mu nisu prvi 'grijesi'
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Foto: ilustracija: Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Policajci su ga sustigli i uhitili uz uporabu sredstava prisile i sredstava za vezivanje

16.7.2026.
12:35
Hina
ilustracija: Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Vozač, ponavljač teških prekršaja, koji je u utorak u Velikoj Kosnici pokušao pobjeći policiji pravomoćno je osuđen na 50 dana bezuvjetnog zatvora i novčanu kaznu od 750 eura, dok mu je automobil trajno oduzet u korist države, izvijestila je u četvrtak zagrebačka policija.

Policija navodi da je 23-godišnjak oko 15,50 sati upravljao BMW-om zagrebačkih registracijskih oznaka Domovinskom ulicom u Velikoj Kosnici bez korištenja sigurnosnog pojasa.

Nakon što su ga policijski službenici pokušali zaustaviti zvučnim i svjetlosnim signalima, nije stao već je nastavio vožnju prema Velikoj Gorici. Vozilo je zaustavio u Ulici Rudolfa Fizira, a potom je pokušao pobjeći trčeći u obližnju šumu.

Policajci su ga sustigli i uhitili uz uporabu sredstava prisile i sredstava za vezivanje.

Bio je drogiran

Preliminarnim testiranjem vozaču je utvrđena prisutnost kokaina i konoplje u organizmu, no 23-godišnjak je odbio liječnički pregled te uzimanje krvi i urina radi daljnje analize.

Policija je također utvrdila da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

Budući da je riječ o ponavljaču težih prometnih prekršaja, policija mu je privremeno oduzela BMW te je uz optužni prijedlog predložila kaznu od 120 dana zatvora, novčanu kaznu od 1050 eura i trajno oduzimanje vozila.

Prekršajni sud pravomoćno ga je proglasio krivim te mu izrekao 50 dana bezuvjetnog zatvora i novčanu kaznu od 750 eura, dok je automobil kojim je počinio prekršaje trajno i bez naknade oduzet u korist Republike Hrvatske.

VozačPrekršajPrometBmw
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