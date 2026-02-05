FREEMAIL
SVE SLUŽBE NA TERENU /

Više ozlijeđenih u nesreći kod Siska: Oba automobila odbačena s ceste, stigli i vatrogasci...

Više ozlijeđenih u nesreći kod Siska: Oba automobila odbačena s ceste, stigli i vatrogasci...
Foto: Jvp Sisak, Facebook

Dojava o sudaru dvaju vozila zaprimljena je u 16.52 sati. Na mjestu događaja bile su prisutne policija i hitna medicinska pomoć, a u nesreći je bilo ozlijeđenih osoba

5.2.2026.
21:42
danas.hr
Jvp Sisak, Facebook
Nekoliko je ozlijeđenih osoba u prometnoj nesreći koja se dogodila u sisačkom naselju Topolovac, na području Ostrova u srijedu, izvijestili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Sisak.

Dojava o sudaru dvaju vozila zaprimljena je u 16.52 sati. Na mjestu događaja bile su prisutne policija i hitna medicinska pomoć, a u nesreći je bilo ozlijeđenih osoba.

U intervenciji su sudjelovala dva vozila Javne vatrogasne postrojbe Sisak sa sedam vatrogasaca. Više informacija znat će se po objavi rezultata policijskog očevida.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamion sletio s ceste kod Novigrada: Okrenuo se u suprotan smjer, pogledajte snimku

