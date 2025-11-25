Banda Pakistanaca prebacila 300 migranata u Hrvatsku
Trenutačno se utvrđuje ukupni broja prokrijumčarenih osoba, a u Tužiteljstvu BiH koje vodi istragu pretpostavljaju kako ih je bilo znatno više.
Šest osoba od kojih su četiri državljani Pakistana uhitila je policija na području Bihaća pod sumnjom da su pripadnici organizirane kriminalne skupine koja je krijumčarila migrante u Hrvatsku, potvrđeno je u utorak.
Tijekom pretrage objekata na tri lokacije kojima su se koristile uhićene osobe pronađeno je i 50 ilegalnih migranata, potvrdili su iz sjedišta Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) čiji su pripadnici u ponedjeljak i proveli raciju po nalogu Suda BiH.
Tijekom istrage koja je prethodila uhićenjima utvrđeno je da je su pripadnici ove kriminalne skupine u zadnjih mjesec dana u Hrvatsku prokrijumčarili više od 300 migranata.
Trenutačno se utvrđuje ukupni broja prokrijumčarenih osoba, a u Tužiteljstvu BiH koje vodi istragu pretpostavljaju kako ih je bilo znatno više.
Ovu operativnu akcija pod nazivom "Vega" SIPA je provela u suradnji sa pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog županije i Službe za poslove sa strancima BiH.
POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatsku je deportirano preko 1000 migranata: Evo kakva ih procedura sada čeka