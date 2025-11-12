Prevrnuo se gumeni čamac: Nestale 42 osobe, samo sedam ih spašeno

Najmanje 42 migranta vode se kao nestali i vjeruje se da su mrtvi nakon što se gumeni čamac prevrnuo kod libijske obale, priopćila je u srijedu Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Libijske vlasti spasile su sedmero preživjelih koji su šest dana plutali morem nakon što je brod s 49 ljudi potonuo blizu naftnog polja Al Buri, priobalnog postrojenja sjeverozapadno od libijske obale. IOM je priopćio da su migranti iz Sudana, Nigerije, Kameruna i Somalije.

Libija je postala tranzitna ruta za migrante koji bježe od sukoba i siromaštva preko Mediterana prema Europi od pada diktatora Moamera Gadafija 2011. godine tijekom ustanka uz podršku NATO-a.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ove godine utopilo se više od 1000 migranata

Ove godine se već utopilo više od 1000 migranata u središnjem Sredozemlju, priopćio je IOM, a nesreća ovog tjedna taj je broj "dodatno povećala". Podaci IOM-a pokazuju da se u cijelom Sredozemlju u 2024. godini utopilo 2452 ljudi.

"Ovaj tragičan događaj, koji se dogodio samo nekoliko tjedana nakon drugih smrtonosnih incidenata kod Surmana i Lampeduse, naglašava stalne opasnosti s kojima se suočavaju migranti i izbjeglice duž središnje mediteranske rute", priopćio je IOM.

Krajem listopada su na obali zapadno od glavnog grada Tripolija pronađena tijela 61 migranta. U rujnu je IOM izvijestio da je najmanje 50 ljudi poginulo nakon što se brod sa 75 sudanskih izbjeglica zapalio kod libijske obale.

U utorak je nekoliko država, među njima Velika Britanija, Španjolska, Norveška i Sijera Leone, pozvalo Libiju na sastanku UN-a u Ženevi da zatvori pritvorske centre u kojima su, prema tvrdnjama skupina za ljudska prava, migranti i izbjeglice žrtve mučenja, zlostavljanja, a ponekad i ubojstva.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatsku je deportirano preko 1000 migranata: Evo kakva ih procedura sada čeka