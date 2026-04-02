Vatrogasci spriječili tragediju, iz nacionalnog parka oštro poručili: 'Očekujemo sankcije!'

Vatrogasci su se u Nacionalnom parku Krka u noći sa srijede na četvrtak borili s velikim požarom. Gašenje je otežavala orkanska bura.

"Sinoć u večernjim satima izbio je požar na području Čulišića, a gašenje je dodatno otežavala jaka olujna bura koja je širila vatru i stvarala vrlo zahtjevne uvjete na terenu.

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Skradin, DVD-a Dubravice, DVD-a Bilice, DVD-a Rupe, DVD-a Šibenik, JVP-a Šibenik te IVP-a Šibenik, koji su zajedničkim snagama i velikim naporima uspjeli staviti požar pod kontrolu. Intervencijom su rukovodili županijski vatrogasni zapovjednik te zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Skradina.

Zahvaljujemo svim vatrogascima na brzoj reakciji, požrtvovnosti i hrabrosti koju su pokazali u iznimno teškim uvjetima. Još jednom se pokazalo koliko su zajedništvo, iskustvo i suradnja svih postrojbi važni u ovakvim situacijama.

Molimo građane za dodatan oprez zbog jakog vjetra i povećane opasnosti od požara", napisali su vatrogasci.

Dojava o požaru zaprimljena je oko 21.30 sati u srijedu, nakon čega je uslijedilo nekoliko sati teške borbe s vatrom.

NP Krka: 'S obzirom da ovo nije prvi slučaj...'

Unatoč jakim udarima bure, vatrogasci su požar uspjeli staviti pod kontrolu, izvijestio je i Nacionalni park Krka koji je poslao strogo upozorenje:

"S obzirom na to da ovo nije prvi slučaj požara upravo na tom području, i to uvijek u uvjetima otežanog gašenja, kada puše jak vjetar, htjeli bismo ukazati na katastrofalne posljedice namjernog izazivanja požara i pozvati počinitelje na moralnu odgovornost, u nadi da će uslijediti i ona kaznena, za takav svjestan i namjeran, postupak", napisali su.

"Ono što je učinjeno, nije izazvano nestašnim ili nepažljivim ponašanjem. To nije posljedica nepromišljena čina, nego svjesno ugrožavanje života, prirode i svega onoga što pripada svima nama", izjavila je ravnateljica Nacionalnog parka Krka, Nella Slavica.

"U zaštićenom području poput Nacionalnog parka Krka, požar znači uništena staništa, stradavanje rijetkih i zaštićenih biljaka i životinjskih vrsta i poremećaj čitava ekosustava koji se stvarao stoljećima, a znači i nešto još ozbiljnije - prijetnju ljudskim životima. Inače, opožareno područje Čulišića bare važno je gnijezdilište ciljnih Natura vrsta ptica", dodala je.

Iz nacionalnog parka također su podsjetili da vatrogasci nisu tek bezlični brojevi, već ljudi koji su riskirali vlastiti život boreći se s vatrom i orkanskom burom kako bi spriječili katastrofu većih razmjera.

"Jedna pogrešna procjena, jedan jači nalet vjetra i posljedice su mogle biti tragične.

Požari su velika prijetnja lokalnoj zajednici, imovini i sigurnosti ljudi koji tu žive. Požar ne bira ni smjer ni granice – on se širi, guta i uništava sve pred sobom.

Ako je ovaj požar izazvan namjerno, onda iza toga ne stoji samo neodgovornost, nego potpuni izostanak svijesti o posljedicama toga postupka. I zato jasno kažemo: takvo ponašanje je nedopustivo, sramotno i opasno.

Očekujemo da će nadležne službe utvrditi odgovornost i da će ovakvi postupci biti kazneno sankcionirani", poručili su iz Nacionalnog parka Krka.

