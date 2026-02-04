Umrla tromjesečna beba, starije dijete izdvojili iz obitelji: Otac uhićen nakon prijetnji?

Bjelovarska policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom istražuje iznenadnu smrt djeteta od tri mjeseca koje je prije dva tjedna vozilom hitne pomoći dovezeno u Objedinjeni hitni bolnički prijem bjelovarske bolnice.

Iako su liječnici učinili sve da reanimiraju dijete, nisu uspjeli.

Mojportal.hr neslužbeno navodi da je majka djeteta kobnog dana prvo završila u bolnici na psihijatrijskom liječenju da bi kasnije, kada je doznala što se dogodilo s njezinom bebom, prebačena na sigurnu lokaciju.

Drugo dijete staro godinu i pol izdvojeno je iz obitelji i smješteno u udomiteljsku gdje ga je pokušao posjetiti otac koji je prijetio da će uzeto oružje u ruke.

Obitelj bila pod nadzorom Zavoda za socijalni rad

Otac je nakon toga uhićen, ali portal također neslužbeno doznaje da nije u istražnom zatvoru, nego da su mu određene mjere opreza.

Obitelj je bila pod nadzorom područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Bjelovaru.

Iako je, navodno, neposredno nakon tragičnog događaja utvrđeno kako se ne radi o nasilnoj smrti nego o takozvanoj smrti u kolijevci, još uvijek se čekaju službeni nalazi obdukcije kao i toksikološki nalaz koji bi istražiteljima trebao dati odgovore na neka još neodgovorena pitanja.

"Prema dosad dostupnim informacijama, nisu utvrđene sumnjive okolnosti vezane uz smrt djeteta. Preliminarni nalazi nisu ukazali na nasilnu smrt, a konačni rezultati obdukcije još se čekaju", poručuju iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

"Policijski službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru, provode izvide u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti", poručili su iz bjelovarsko-bilogorske policije.

