KAOS U POŽEGI /

Pijan na terasi kafića vrijeđao policajce, a vozač 'pod gasom' sletio u kanal

Pijan na terasi kafića vrijeđao policajce, a vozač 'pod gasom' sletio u kanal
Foto: Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

Iz PU požeško-slavonske na uskrsno jutro izvijestili su o dvije prometne nesreće i jednom incidentu pod utjecajem alkohola u Požegi

5.4.2026.
10:07
danas.hr
Iz PU požeško-slavonske na uskrsno jutro izvijestili su o dvije prometne nesreće i jednom incidentu pod utjecajem alkohola u Požegi. U mjestu Vetovo u ranim jutarnjim satima nedjelje vozač je sletio u putni kanal vozeći u alkoholiziranom stanju.

"U nedjelju 5. travnja 2026. oko 4.20 sati u mjestu Vetovo u Ulici Stjepana Radića, 35-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,29 promila upravljao osobnim automobilom, sišao je s kolnika u putni kanal gdje je prednjim dijelom vozila udario u betonski propust oborinskih voda. Također je utvrđeno da je za vrijeme vožnje koristio mobilni uređaj", stoji u priopćenju policije.

Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policija javlja kako se tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske dogodila i prometna nesreća s materijalnom štetom u mjestu Vidovci u Ulici Stjepana Radića.

Vrijeđao policajce na terasi kafića

"U subotu 4. travnja 2026. oko 22 sata u Požegi u Ulici sv. Roka na terasi ugostiteljskog objekta, 23-godišnjak je prilikom policijskog postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike", navodi policija.

Ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena i prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,22 promila.

On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog biti priveden na Kazneno-prekršajni odjel Općinskog suda u Požegi.

