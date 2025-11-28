FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRIMINALNI UM /

Unajmio stan pa ga rentao povoljnije, policija objavila detalje sulude prevare na Trešnjevci

Unajmio stan pa ga rentao povoljnije, policija objavila detalje sulude prevare na Trešnjevci
×
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell, ilustracija

Putem aplikacije za pružanje smještaja rezervirao apartman, fotografirao njegovu unutrašnjost i kreirao oglas u kojem je tvrdio da stan iznajmljuje dugoročno za 450 eura mjesečno

28.11.2025.
10:38
danas.hr
Slaven Branislav Babic/pixsell, ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Državljanin Bosne i Hercegovine (48), lažno je iznajmljivao stan na Trešnjevci, prevarivši više osoba i prisvojivši novac od njihovih uplaćenih najamnina, priopćila je zagrebačka policija.

Kako je pokazala kriminalistička istraga, osumnjičeni je 18. studenoga 2025. putem aplikacije za pružanje smještaja rezervirao apartman, fotografirao njegovu unutrašnjost i kreirao oglas u kojem je tvrdio da stan iznajmljuje dugoročno za 450 eura mjesečno, uz naveden broj mobitela za kontakt.

Na oglas se javilo više osoba, kojima je osumnjičeni pokazivao stan, sklapao ugovore i preuzimao novac u iznosima od 300 do 900 eura.

Šteta od 5.500 eura

Kada bi oštećeni kasnije došli do stana, zatekli bi zaključana vrata i saznali od stvarnog vlasnika da stan nije dostupan za dugoročni najam.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 5.500 eura. Po završetku istrage, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a izvješće je dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija ušla u Vjesnik: Traže se tvrtke za rušenje nebodera, statičar otkrio kako obaviti taj posao

PolicijaIznajmljivanjeApartmanZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRIMINALNI UM /
Unajmio stan pa ga rentao povoljnije, policija objavila detalje sulude prevare na Trešnjevci