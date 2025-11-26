FREEMAIL
DRSKA PREVARA /

Zagrepčanka ostala bez nekoliko desetaka tisuća eura: Sve je počelo pozivom 'bankarice'

Zagrepčanka ostala bez nekoliko desetaka tisuća eura: Sve je počelo pozivom 'bankarice'
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

U zagrebačkoj policiji kažu da je 91-godišnjakinja pokradena u stanu u Ulici Hrvoja Macanovića

26.11.2025.
17:16
Hina
Dusko Jaramaz/pixsell
Na zagrebačkoj Trešnjevci 91-godišnjakinja je prevarena pozivom lažne bankarice koja ju je uvjerila da ima nevažeći novac, nakon čega joj je ukradeno nekoliko desetaka tisuća eura, priopćila je u srijedu zagrebačka policija. 

U policiji kažu da je 91-godišnjakinja pokradena u stanu u Ulici Hrvoja Macanovića nakon što ju je nazvala nepoznata žena i lažno se predstavila kao zaposlenica banke te joj je rekla kako posjeduje nevažeći novac. 

Kada je povjerovala u lažnu priču, drugi je počinitelj došao u kuću te joj je uzeo novac i novčanik. Visina materijalne štete iznosi nekoliko desetaka tisuća eura, priopćila je policija koja o slučaju drske krađe provodi kriminalističko istraživanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Davor Božinović o nestanku novca iz policijske postaje Jastrebarsko

KrađaTrešnjevka
Zagrepčanka ostala bez nekoliko desetaka tisuća eura: Sve je počelo pozivom 'bankarice'