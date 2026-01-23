Uhićen dvojac koji je varao umirovljenike po Splitu: Koristili morbidne priče o amputaciji udova

Splitska policija uhvatila je dvije strane osobe, koje su posljednjih dana putem telefonskih poziva pokušavali prevariti ljude i tako iznuditi novac.

Ciljali bi starije osobe na kućne telefone, predstavljajući se kao ugledni liječnici. Kako bi žrtvu doveli u stanje potpunog šoka, koristili su priču o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je stradalo njihovo dijete, a zatim bi tražili novac kako bi se, umetanjem šipki, spriječila amputacija nogu.

Iza besramnih telefonskih poziva i lažnih priča o amputacijama udova stajali su 51-godišnja državljanka Ukrajine i 41-godišnji Mađar. Dvojac je uhićen na području Zadra dok su pokušavali pobjeći iz županije, a kod njih je pronađeno 72 tisuće eura koje su netom prije izvukli od jedne Splićanke (86), doznaje Slobodna Dalmacija.

Afera 'amputirana noga'

Njihova najuspješnija prevara bila je usmjerena na Splićanku (86). Mađar (41) nazvao ju je i predstavio joj se kao doktor, kazavši da joj je kći teško ozlijeđena. Tražio je nevjerojatnih 95 tisuća eura za 'poseban lijek i šipke' kako bi izbjegli amputaciju noge. Nesretna žena je pod pritiskom stavila 72 tisuće eura u plastičnu vrećicu i predala je Ukrajinki ispred zgrade, dok je Mađar čuvao stražu u blizini.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su prevare pokušali u još dva bezuspješna navrata. Prvo su pokušali prevariti Splićanku (74) i, po istom obrascu rada, joj kazali da im mora predati novac i zlato za liječenje sina. Nasreću, prekinula je poziv i tako spriječila prevaru.

Isto su pokušali i sa Splićankom (88), o kojoj je medij ranije pisao. Kazali su joj da je njezina kćerka, navodeći točno ime, doživjela tešku prometnu nesreću i da je potrebno nekoliko desetaka tisuća eura kako bi joj spasili nogu. U pozadini je čula buku, ljude u priči, ali i ženu koja plače, zapomaže i viče: "Mama, mama, pomozi...". Srećom, starica se pribrala i provjerila gdje joj je kćerka te je prevara i u ovom slučaju izbjegnuta.

Uhićeni u Zadru

Istragom je policija utvrila da je Ukrajinka (51) na isti način operirala i u Virovitici gdje je jednoj žrtvi uzela četiri tisuće eure i zlatni nakit.

Nakon prevara po Splitu i okolici, dvojac je pobjegao iz županije, a zajedničkim postupanjem PU splitsko-dalmatinske i PU zadarske, Mađar i Ukrajinka su uhićeni na području Zadra. Kod njih je pronađen otuđeni novac koji će biti vraćen oštećenoj.

Splitska policija koristi ovu priliku kako bi još jednom odaslala hitan apel građanima.

"Pronalaskom i uhićenjem 51-godišnjakinje i 41-godišnjaka spriječena je mogućnost da nastave činiti ova kaznena djela, ali još jedno upozoravamo građane na oprez, te da u slučaju zaprimanja ovakvih poziva zastanu i promisle. Također, upućujemo građane da o ovome informiraju starije članove svoje obitelji, kako bi tako spriječili mogućnost da budu prevareni. Napominjemo da su počinitelji ovih kaznenih djela uporni. Zovu više puta i njihove mete su starije osobe kojima žele lažno prikazati da su im djeca u opasnosti, i da će svoju djecu dovesti u ugrozu ako ‘liječniku‘ ne daju novac" upozorili su iz PU splitsko-dalmatinske.

