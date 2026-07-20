Mislili su da je još jedan turist željan odmora u Tisnom, a onda mu je policija upala u apartman

Provedeno je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim Nizozemcem kojeg se sumnjiči za proizvodnju i raspačavanje narkotika, izvijestili su iz PU šibensko-kninske.

Nakon što su u nedjelju pretražili apartman u Tisnom kojem je odsjeo osumnjičeni, policajci su zatekli velike količine narkotika.

"Pronađene su i oduzete 4.174 tablete MDMA-a, vrećica s 372 grama MDMA-a, 22 vrećice s ukupno 19,88 grama MDMA-a u prahu, 47 vrećica s ukupno 580,5 grama MDMA-a u kristalima, 36 vrećica s ukupno 350,5 grama ketamina, 331 perforirani listić, odnosno tzv. sličica LSD-a, dvije vrećice s ukupno 234,5 grama marihuane, šest digitalnih vaga te veći novčani iznos", navode iz policije.

Foto: pu šibensko-kninska

Narkotici i u automobilu

Pretragom automobila kojim se koristio 25-godišnjak policija je pronašla još 13 vrećica s ukupno 52 grama marihuane, osam vrećica sa 7,2 grama kokaina, 29 vrećica s ukupno 49,3 grama ketamina, 27 vrećica s ukupno 54 grama MDMA-a u kristalima, 15 vrećica s ukupno 25 grama MDMA-a te još 150 tableta MDMA-a, kao i veći novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 25-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.