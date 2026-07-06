Strava 25 minuta poslije ponoći kod Dubrovnika: Mladić autom udario u brdo, bori se za život

Mladi vozač (21) zadobio je u noći na ponedjeljak teške tjelesne ozljede u prometnoj nesreći na državnoj cesti D-8 na predjelu Orsula kod Dubrovnika.

Dubrovačko-neretvanska policija izvijestila se da je do nesreće došlo oko 0.25 sati, nakon što je 21-godišnjak, koji je iz Dubrovnika išao prema Župi Dubrovačkoj, ušao u desni nepregledni zavoj i zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad automobilom.

Udario u brdo i ispao iz auta

Tada je prvo prednjim, a potom u rotaciji i zadnjim dijelom vozila udario u brdo.

Policija dodaje kako mladić nije bio vezan te je nakon udara ispao iz vozila.

Njegove su ozljede opasne po život, a trenutačno se nalazi na liječenju u dubrovačkoj bolnici.