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TEŠKA NESREĆA /

Strava 25 minuta poslije ponoći kod Dubrovnika: Mladić autom udario u brdo, bori se za život

Strava 25 minuta poslije ponoći kod Dubrovnika: Mladić autom udario u brdo, bori se za život
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ilustracija

Mladić nije bio vezan, a nakon udara je ispao iz vozila

6.7.2026.
12:20
Erik Sečić
Matija Habljak/PIXSELL/ilustracija
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Mladi vozač (21) zadobio je u noći na ponedjeljak teške tjelesne ozljede u prometnoj nesreći na državnoj cesti D-8 na predjelu Orsula kod Dubrovnika.

Dubrovačko-neretvanska policija izvijestila se da je do nesreće došlo oko 0.25 sati, nakon što je 21-godišnjak, koji je iz Dubrovnika išao prema Župi Dubrovačkoj, ušao u desni nepregledni zavoj i zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad automobilom. 

Udario u brdo i ispao iz auta 

Tada je prvo prednjim, a potom u rotaciji i zadnjim dijelom vozila udario u brdo. 

Policija dodaje kako mladić nije bio vezan te je nakon udara ispao iz vozila.

Njegove su ozljede opasne po život, a trenutačno se nalazi na liječenju u dubrovačkoj bolnici. 

Prometna NesrećaDubrovnikMladi VozacPolicija
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