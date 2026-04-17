NE ZNA SE IDENTITET /

U rijeci Kupi pronađeno tijelo: Dojava je stigla od Slovenaca

U rijeci Kupi pronađeno tijelo: Dojava je stigla od Slovenaca
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija

Za sada se ne zna identitet osobe kao ni kako je umrla

17.4.2026.
14:46
Dunja Stanković
U rijeci Kupi na hrvatskoj strani kod mjesta Gusti Laz u četvrtak je pronađeno tijelo muškarca, potvrdila je primorsko-goranska policija. 

Službenici postaje Delnice s ispostavom Čabar postupali su po dojavi slovenske policije koja je stigla jučer oko 15 sati.

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) izvadili su tijelo na obalu, te je na mjestu događaja proveden očevid. 

Za sada se ne zna identitet osobe kao ni kako je umrla.

Slijedi kriminalističko istraživanje i obdukcija koji bi policiji trebali dati više detalja i pomoći u otkrivanju uzroka smrti i identiteta. 

KupaRijekaCrna KronikaPolicijaHgss
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
