U rijeci Kupi pronađeno tijelo: Dojava je stigla od Slovenaca

U rijeci Kupi na hrvatskoj strani kod mjesta Gusti Laz u četvrtak je pronađeno tijelo muškarca, potvrdila je primorsko-goranska policija.

Službenici postaje Delnice s ispostavom Čabar postupali su po dojavi slovenske policije koja je stigla jučer oko 15 sati.

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) izvadili su tijelo na obalu, te je na mjestu događaja proveden očevid.

Za sada se ne zna identitet osobe kao ni kako je umrla.

Slijedi kriminalističko istraživanje i obdukcija koji bi policiji trebali dati više detalja i pomoći u otkrivanju uzroka smrti i identiteta.

