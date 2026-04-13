Muškarac (32) u Istri pokušao ubiti dvojicu Srba: Nožem krenuo na prvog, a onda sreo i drugog

Zbog dva pokušaja ubojstva koja su se dogodila u subotu u Fažani, policija je uhitila te uz kaznenu prijavu predala u pritvorsku jedinicu 32-godišnjaka iz Fažane, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija.

Nakon zaprimljene dojave o ozljeđivanju dvojice muškaraca u Fažani, policijski službenici su u roku od pola sata uhitili počinitelja i nad njim proveli kriminalističko istraživanje.

Istraživanjem su utvrdili da je u subotu oko 17 sati osumnjičeni u jednom ugostiteljskom objektu na Trgu sv. Kuzme i Damjana u Fažani nožem ozlijedio 34-godišnjeg srbijanskog državljanina, zaposlenika u tom lokalu, kojeg poznaje od ranije, nakon čega se udaljio s mjesta događaja u smjeru Brionske ulice. Tamo je pak nožem ozlijedio još jednog poznanika, 47-godišnjeg srbijanskog državljanina.

Ozlijeđeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu gdje su zadržani na liječenju zbog teških ozljeda. Okolnosti događaja se još ispituju a osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja u nedjelju poslijepodne uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

