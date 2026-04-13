STRAVA U FAŽANI /

Muškarac (32) u Istri pokušao ubiti dvojicu Srba: Nožem krenuo na prvog, a onda sreo i drugog

Muškarac (32) u Istri pokušao ubiti dvojicu Srba: Nožem krenuo na prvog, a onda sreo i drugog
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Ilustracija

Ozlijeđeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu gdje su zadržani na liječenju zbog teških ozljeda

13.4.2026.
12:35
Hina
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Ilustracija
Zbog dva pokušaja ubojstva koja su se dogodila u subotu u Fažani, policija je uhitila te uz kaznenu prijavu predala u pritvorsku jedinicu 32-godišnjaka iz Fažane, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija. 

Nakon zaprimljene dojave o ozljeđivanju dvojice muškaraca u Fažani, policijski službenici su u roku od pola sata uhitili počinitelja i nad njim proveli kriminalističko istraživanje.

Istraživanjem su utvrdili da je u subotu oko 17 sati osumnjičeni u jednom ugostiteljskom objektu na Trgu sv. Kuzme i Damjana u Fažani nožem ozlijedio 34-godišnjeg srbijanskog državljanina, zaposlenika u tom lokalu, kojeg poznaje od ranije, nakon čega se udaljio s mjesta događaja u smjeru Brionske ulice. Tamo je pak nožem ozlijedio još jednog poznanika, 47-godišnjeg srbijanskog državljanina.

Ozlijeđeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu gdje su zadržani na liječenju zbog teških ozljeda. Okolnosti događaja se još ispituju a osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja u nedjelju poslijepodne uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je kuća u kojoj je mladić pokušao ubiti ženu: Policiji je otprije poznat

FazanaIstraPolicijaPokušaj Ubojstva
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
