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SMRT NA RIJECI /

Novi detalji tragedije u Dravi, policija poslala upozorenje kupačima: 'Ovo nikako ne činite'

Novi detalji tragedije u Dravi, policija poslala upozorenje kupačima: 'Ovo nikako ne činite'
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Radi utvrđivanja točnog uzroka smrti mrtvozornica je odredila medicinsku obdukciju

5.7.2026.
10:08
Hina
Davor Javorovic/PIXSELL
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Na tijelu 63-godišnjeg muškarca pronađenom u subotu poslijepodne u rijeci Dravi kod Legrada, nisu pronađene po život opasne ozljede, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava koprivničko- križevačka.

Policija je priopćila da su na mjestu pronalaska tijela obavljene očevidne radnje, nakon čega je mrtvozornica pregledala tijelo i utvrdila da na njemu nema po život opasnih ozljeda.

Radi utvrđivanja točnog uzroka smrti mrtvozornica je odredila medicinsku obdukciju, a tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica.

Nakon obavljene obdukcije i dovršetka svih poduzetih radnji policija će izvješće dostaviti Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.

Upozorenje kupačima

Policija je u subotu izvijestila da je tijelo muškarca pronađeno u poslijepodnevnim satima u rijeci Dravi nedaleko Legrada.

Iako još nije poznato radi li se o utapanju ili moguće smrti uslijed zatajenja organa, policija upozorava kupače na oprez pri kupanju u rijekama i jezerima.

Poziva građane da se kupaju isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima, da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti te da ne plivaju sami ni pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava.

Posebno upozorava na pojačan oprez pri boravku djece uz vodu te ističe da rijeke, jezera i šljunčare zbog jakih struja, virova, naglih promjena dubine, hladne vode i slabe vidljivosti predstavljaju ozbiljnu opasnost i za iskusne plivače.

DravaTijeloRijekaLegradPolicija
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