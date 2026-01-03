FREEMAIL
UTOPIO SE /

Tužan kraj: Muškarac (52) za kojim se tragalo pronađen mrtav

Tužan kraj: Muškarac (52) za kojim se tragalo pronađen mrtav
Foto: Pu Međimurska/ Nestali.gov.hr

Policijska uprava međimurske zahvaljuje svima koji su sudjelovali u potrazi za nestalom osobom, izvijestila je policija

3.1.2026.
12:03
danas.hr
Pu Međimurska/ Nestali.gov.hr
U subotu prijepodne policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s pripadnicima HGSS-a (Stanica Čakovec), Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Preloga, Cirkovljana, Draškovca, Oporovca, Čehovca i Čukovca te članovima obitelji, prijateljima i poznanicima pokrenuli su opsežnu akciju traganja za nestalim 52-godišnjakom, čiji je nestanak prijavljen u petak, 2. siječnja.

Oko 10 sati u dravskom rukavcu nedaleko od "Hubertove grabe" kod Preloga, pronađeno je mrtvo tijelo muškarca. O pronalasku mrtvog tijela obaviješten je nadležni državni odvjetnik, koji je prepustio obavljanje očevida policiji.

Očevidom na mjestu događaja te mrtvozorničkim pregledom utvrđeno je kako je smrt nastupila uslijed utapanja. Ujedno, na tijelu preminulog nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela te je izdana dozvola za ukop. Provedenim prepoznavanjem utvrđeno je kako se radi o nestalom 52-godišnjaku.

Policijska uprava međimurske zahvaljuje svima koji su sudjelovali u potrazi za nestalom osobom, izvijestila je policija.

 

