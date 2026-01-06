Mamić iznenadio detaljem o kćeri: 'Tata, djedovi i stričevi mi se u grobu okreću zbog toga'

Iako Zdravko Mamić (66) već dulje vrijeme ne živi u Hrvatskoj, čini se da pomno prati zbivanja na domaćoj političkoj i društvenoj sceni.

U nedavnom intervjuu osvrnuo se na aktualnosti u zemlji, ali i otkrio kako danas izgleda njegov obiteljski život te čime se bavi sa svoje dvije kćeri.

Naime, Lucija i Iva Mamić nedavno su se preselile u Bosnu i Hercegovinu, gdje su s ocem pokrenule obiteljski posao – izgradnju solarnih farmi. Riječ je o ulasku u energetsku industriju, a Mamić ističe kako su upravo njegove kćeri nositeljice cijelog projekta.

„One su investitorice i vlasnice, a ja sam savjetnik. Pokušavamo se uključiti u tu energetsku priču i mislim da nam zasad ide prilično dobro“, rekao je Mamić u razgovoru za Zaja Mind Podcast.

O Tomaševiću ne misli ništa loše

Osim poslovnih tema, Mamić se dotaknuo i političkih pitanja, a posebno je odjeknuo njegov komentar o zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Na pitanje što misli o njemu, odgovorio je neočekivano suzdržano.

„Ne mislim ništa loše. Da bih se družio s njim, ne bih. Da mi imponira, ne imponira. Ali ne mislim ništa loše. Ja ga ne poznajem i ne živim u Zagrebu za vrijeme njegove vladavine da bih ga mogao ocjenjivati“, rekao je Mamić.

'Okreću se u grobu zbog toga'

Otkrio je i zanimljiv detalj iz obiteljskog života, vezan uz političke stavove svoje djece.

„Čak mi je jedna kćer glasala za Možemo. Vjerojatno mi se tata, djedovi i stričevi u grobu okreću zbog toga“, rekao je uz dozu ironije te zaključio: „To je ta opasna demokracija.“

Podsjetimo, Zdravko Mamić ima troje djece – sina Marija iz prvog braka, o kojem se često piše u medijima, te kćeri Ivu i Luciju iz drugog braka s Marinom Mamić. Za razliku od brata, Iva i Lucija rijetko se pojavljuju u javnosti i vode poprilično samozatajan život.

O njima se uglavnom zna ono što je njihov otac sam otkrio – Lucija je 2017. godine diplomirala na Griffith Collegeu u Dublinu, dok je Iva četiri godine kasnije diplomirala na prestižnom Glion Institute of Higher Education u Švicarskoj.

