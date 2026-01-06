Ovo još niste vidjeli: Vatrogasac Rade sam izvukao automobil iz nabujale rijeke!

Diljem Bosne i Hercegovine na snazi su posebne mjere zbog obilnih padalina a, rijeke Neretva i Drina izlijevaju se iz korita. Izvanredno stanje proglašeno je u Zvorniku, gdje je vatrogasac Rade Šakotić neobičnim i hrabrim potezom oduševio mnoge.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama. Vatrogasac je ušao u nabujalu Drinu, došao do zaglavljenog automobila te ga uspio pokrenuti i sigurno izvesti iz vode.

Cijelom događaju svjedočili su građani Zvornika, a mnogi su pohvalili profesionalizam i smirenost vatrogasca u ovako rizičnoj situaciji.

'Dva automobila pod vodom'

Na području Zvornika je zbog naglog porasta vodostaja Drine i problema s vodoopskrbom i električnom energijom proglašeno je izvanredno stanje. Zapovjednik Gradskog štaba za hitne slučajeve, Bojan Ivanović, istaknuo je da prognoze za nadolazeće dane nisu optimistične, jer se očekuje dodatni porast vodostaja rijeke Drine.

"Naše službe su na terenu, a šteta je već počinjena, jer su dva automobila završila pod vodom. Dobro je što su rijeke Sapna, Hoča i Drinjača u svojim koritima i što trenutačno ne ugrožavaju stanovništvo", rekao je Ivanović za RTRS.

Dodao je da će stanovnicima vodu dostaviti u cisternama.

POGLEDAJTE VIDEO: Snijega kao u priči, a sezona skijanja ni blizu nije počela: Što se dogodilo Sljemenu?