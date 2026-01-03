FREEMAIL
BEZ TRAGA /

Josip je nestao, jeste li ga vidjeli? Policija i HGSS ga intenzivno traže

Josip je nestao, jeste li ga vidjeli? Policija i HGSS ga intenzivno traže
Foto: Pu Međimurska/ Nestali.gov.hr

U trenutku nestanka Josip je na sebi imao crnu jaknu i tamno sive hlače, doke je na nogama imao obuvene sive tenisice

3.1.2026.
8:49
danas.hr
Pu Međimurska/ Nestali.gov.hr
Policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s pripadnicima HGSS-a intenzivno tragaju za nestalom osobom čiji je nestanak prijavljen 2. siječnja te je objavljen na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba - NENO.

Riječ je o 52-godišnjem Josipu Špoljaru koji se 2. siječnja udaljio s adrese privremenog boravišta u Hodošanu. Josip je visok 170 centimetara, ima crnu proćelavu kosu, smeđe oči, srednje uši i nos, okruglo lice te je srednje tjelesne građe.




U trenutku nestanka Josip je na sebi imao crnu jaknu i tamno sive hlače, doke je na nogama imao obuvene sive tenisice.

Ako imate informacije, javite policiji

"U slučaju da raspolažete s informacijama o nestaloj osobi, pozivamo vas da o tome obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", apelira PU međimurska. 

NestaliJosip ŠpoljarPotragaPu Međimurska
BEZ TRAGA /
Josip je nestao, jeste li ga vidjeli? Policija i HGSS ga intenzivno traže