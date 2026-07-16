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Trojica Mađara opljačkala poštu u Karlobagu, ali nisu daleko stigli: Našli ih za 16 minuta!

Trojica Mađara opljačkala poštu u Karlobagu, ali nisu daleko stigli: Našli ih za 16 minuta!
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL/Ilustracija

Dvojica su od radnice tražili neke informacije, a treći je iskoristio njezin trenutak nepažnje i ukrao novac

16.7.2026.
14:36
Dunja Stanković
Marko Prpic/PIXSELL/Ilustracija
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Trojica Mađara opljačkala su u srijedu poštu u Karlobagu, ali s "plijenom" nisu daleko stigli jer ih je policija pronašla za svega 16 minuta.

Zaposlenica poštanskog ureda nazvala je policiju u 12.44 i dojavila da su trojica muškaraca ukrala novac. 

Već u 13 sati u Lukovom Šugarju, službenici iz policijske postaje Karlobag zaustavili su automobil mađarskih registracija u kojem su bila trojica mađarskih državljana.

Dvojica zapričavala radnicu, treći 'maznuo' novac

Policija ih je povezala s krađom, što se pokazalo točnim. 

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je trojac došao pred poštanski ured. Dvojica su od radnice tražili neke informacije, a treći je iskoristio njezin trenutak nepažnje i ukrao novac nakon čega su pobjegli. 

Policija je uhitila svu trojicu, a kriminalističko istraživanje se nastavlja. 

PoštaPljačkaNovacPolicijaMađari
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