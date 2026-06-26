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TRAGEDIJA NA POSLU /

Radnik poginuo na splitskom gradilištu nakon što je pao dio dizalice

Radnik poginuo na splitskom gradilištu nakon što je pao dio dizalice
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL/Ilustracija

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika

26.6.2026.
22:29
Hina
Matija Habljak/PIXSELL/Ilustracija
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Radnik je smrtno stradao nakon pada dijela dizalice u petak oko 10.15 sati na gradilištu u splitskom naselju Pazdigrad, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Na mjesto nesreće odmah su izašle žurne službe, a o događaju je obaviješten i Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba za nadzor zaštite na radu, koja će utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika.

Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem i nalazima nadležnih službi.

SplitGradilišteRadnikCrna Kronika
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