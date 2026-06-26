Radnik poginuo na splitskom gradilištu nakon što je pao dio dizalice
Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika
Radnik je smrtno stradao nakon pada dijela dizalice u petak oko 10.15 sati na gradilištu u splitskom naselju Pazdigrad, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.
Na mjesto nesreće odmah su izašle žurne službe, a o događaju je obaviješten i Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba za nadzor zaštite na radu, koja će utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu.
Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika.
Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem i nalazima nadležnih službi.