Planuo stan u Rijeci: U požaru smrtno stradala žena

Pronađeno je tijelo žene u jednom od stanova u Rijeci, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.

Kako je izvijestila policija, oko 21 sat zaprimljena je dojava o požaru na adresi Vukovarska 25. Po dolasku na mjesto događaja, u stanu je pronađeno beživotno tijelo ženske osobe.

Na terenu su hitne službe, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i smrti žene.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost: 'To nisu tinejdžeri, dojave o bombama imaju sve odlike hibridnog rata'