SLUŽBE NA TERENU

Planuo stan u Rijeci: U požaru smrtno stradala žena
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL, ilustracija

24.4.2026.
23:28
danas.hr
Miroslav Lelas/PIXSELL, ilustracija
Pronađeno je tijelo žene u jednom od stanova u Rijeci, izvijestili su iz PU primorsko-goranske. 

Kako je izvijestila policija, oko 21 sat zaprimljena je dojava o požaru na adresi Vukovarska 25. Po dolasku na mjesto događaja, u stanu je pronađeno beživotno tijelo ženske osobe.

Na terenu su hitne službe, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i smrti žene.

RijekaPolicijaPronađeno Tijelo ženePožar
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
