Teška prometna nesreća u Trogiru: Autom se zabio u više parkiranih automobila i poginuo

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Policija na mjestu događaja obavlja očevid, a o događaju je obaviješteno državno odvjetništvo

4.11.2025.
22:07
danas.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
U utorak oko 20.40 sati u Trogiru, na Obali bana Berislavića, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je osobno vozilo, prema informacijama policije, nekontrolirano udarilo u nekoliko parkiranih automobila. 

Vozač je preminuo na mjestu događaja, priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Foto: Čitatelj Dalmacija Danas

Dionica ceste na kojoj se dogodila nesreća je zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava na okolne pravce, preko novog mosta. Policija na mjestu događaja obavlja očevid, a o događaju je obaviješteno državno odvjetništvo.

Teška prometna nesreća u Trogiru: Autom se zabio u više parkiranih automobila i poginuo