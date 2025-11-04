Teška prometna nesreća u Trogiru: Autom se zabio u više parkiranih automobila i poginuo

U utorak oko 20.40 sati u Trogiru, na Obali bana Berislavića, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je osobno vozilo, prema informacijama policije, nekontrolirano udarilo u nekoliko parkiranih automobila.

Vozač je preminuo na mjestu događaja, priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Foto: Čitatelj Dalmacija Danas

Dionica ceste na kojoj se dogodila nesreća je zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava na okolne pravce, preko novog mosta. Policija na mjestu događaja obavlja očevid, a o događaju je obaviješteno državno odvjetništvo.

