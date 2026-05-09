Teška prometna nesreća: Auto završio na krovu, vozač je ozbiljno ozlijeđen

Teška prometna nesreća dogodila se u petak 8. svibnja 2026. oko 5.40 sati između mjesta Omanovac i Pakrac.
Kako javlja požeško slavonska policija 73-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom neprilagođenom brzinom kada je desnim kotačima zahvatio putnu bankinu uz rub kolnika.
Prednjim dijelom vozila udario je u plastični stupić nakon čega je došlo do slijetanja vozila u kanal i udara u zemljanu površinu. Automobil se zarotirao i prevrnuo na krov.
U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.