UZNEMIRUJUĆI PRIZORI /

Teška prometna nesreća: Auto završio na krovu, vozač je ozbiljno ozlijeđen

Foto: DVD Pakrac

Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja

9.5.2026.
9:18
Ljubiša Prica
DVD Pakrac
Teška prometna nesreća dogodila se u petak 8. svibnja 2026. oko 5.40 sati između mjesta Omanovac i Pakrac.

Kako javlja požeško slavonska policija 73-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom neprilagođenom brzinom kada je desnim kotačima zahvatio putnu bankinu uz rub kolnika.

Prednjim dijelom vozila udario je u plastični stupić nakon čega je došlo do slijetanja vozila u kanal i udara u zemljanu površinu. Automobil se zarotirao i prevrnuo na krov.

U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Prometna NesrećaPakracNesreća
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
