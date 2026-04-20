VIŠE OZLIJEĐENIH

Teška nesreća na A1: U sudaru četiri vozila poginula jedna osoba

Teška nesreća na A1: U sudaru četiri vozila poginula jedna osoba
Foto: Net.hr

Na 82. kilometru autoceste kod Ogulina, u smjeru juga, sudarila su se četiri osobna automobila

20.4.2026.
15:45
Jedna osoba je poginula, a više ih je zatražilo liječničku pomoć u teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 13.47 sati dogodila na autocesti A1 u smjeru juga. Na 82. kilometru autoceste kod Ogulina, u smjeru juga, sudarila su se četiri osobna automobila, piše KAportal.

Promet se na tom dijelu autoceste trenutno odvija preticajnim trakom, bez većih zastoja i gužvi.

"Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin: na 86. km u smjeru Zagreba te na 82. km u smjeru Dubrovnika", objavio je HAK na svojoj stranici.

Očevid na mjestu događaja vodit će dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Karlovcu, nakon čega će biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.

Prometna NesrećaAutocestaOgulinAutocesta A1Hak
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
