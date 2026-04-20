Juri '140 km/h' u suprotnom smjeru, nailazi na auto pa na policiju: 'Stari, ovo nije normalno!'
Na videu se vidi osobni automobil kako juri, blicaju mu, ali on nastavlja dalje
Nevjerojatan video objavljen je na društvenim mrežama grupe Crna Kronika Hrvatska na kojem se vidi osobni automobil kako juri zaustavnim trakom u suprotnom smjeru na autoputu.
U jednom trenutku jureći automobil nailazi na vozilo zaustavljeno u zaustavnoj traci te je izgledalo kao da su za dlaku izbjegli izravni sudar. No vozač i dalje nastavlja stiskati "gas" te se u jednom trenutku mimoilazi i s policijskim automobilom koji okreće smjer i čini se kao da kreće u potjeru.
Na snimci se čuje glas muškarca koji govori:
"Ovo nema nego u državi Hrvatskoj, lik biži od tehničkog inspektorata na Draganiću... O stari moj! U sto p***i materini, sunce ti ***em. Ovo je prestrašno, ja ne vjerujem... Lik prži 140, ovo nije normalno!"
Skoro sudar sa zaustavljenim vozilom
Snimka traje malo duže od dvije minute, muškarac u jednom trenutku dalje govori: "Ovo je čudo jedno, i onda veli izgubili glavu... Znači, table su talijanske, čini mi se."
Potom snima trenutak u kojem jureći automobil nailazi na spomenuto vozilo na zaustavnom traku, čuje se glas na snimci: "Gledaj ovo, gle čovjek ovdje u kvaru, pa ovo nije normalno! Majku ti ***em, ja na vjerujem!... Alo, evo murje! Stari ovo nije normalno!".
U sat vremena video je zaradio dosta komentara, neki su zamjerali i autoru videa što moguće vozi i snima:
"Zatvoriš kretena, uzmeš vozačku trajno!!! Uzmeš mu i auto!!! Naravno ako do tad ne ubije nekog", "Balkanska budala. Jesu li ga identificirali i jesu li mu oduzeli dozvolu? A i vi ste nagazili da ga snimite!", "Ovo nije smiješno... Zovi policiju... I ti voziš sa mobitelom u ruci".
O svemu smo pitali policiju, kada dobijemo povratnu informaciju, objavit ćemo je.
