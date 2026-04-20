SNIMKA S AUTOCESTE /

Juri '140 km/h' u suprotnom smjeru, nailazi na auto pa na policiju: 'Stari, ovo nije normalno!'

Foto: Screenshot Facebook Crna Kronika Hrvatska

Na videu se vidi osobni automobil kako juri, blicaju mu, ali on nastavlja dalje

20.4.2026.
13:28
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Nevjerojatan video objavljen je na društvenim mrežama grupe Crna Kronika Hrvatska na kojem se vidi osobni automobil kako juri zaustavnim trakom u suprotnom smjeru na autoputu.

U jednom trenutku jureći automobil nailazi na vozilo zaustavljeno u zaustavnoj traci te je izgledalo kao da su za dlaku izbjegli izravni sudar. No vozač i dalje nastavlja stiskati "gas" te se u jednom trenutku mimoilazi i s policijskim automobilom koji okreće smjer i čini se kao da kreće u potjeru. 

Na snimci se čuje glas muškarca koji govori: 

"Ovo nema nego u državi Hrvatskoj, lik biži od tehničkog inspektorata na Draganiću... O stari moj! U sto p***i materini, sunce ti ***em. Ovo je prestrašno, ja ne vjerujem... Lik prži 140, ovo nije normalno!"

Skoro sudar sa zaustavljenim vozilom

Snimka traje malo duže od dvije minute, muškarac u jednom trenutku dalje govori: "Ovo je čudo jedno, i onda veli izgubili glavu... Znači, table su talijanske, čini mi se."

Potom snima trenutak u kojem jureći automobil nailazi na spomenuto vozilo na zaustavnom traku, čuje se glas na snimci: "Gledaj ovo, gle čovjek ovdje u kvaru, pa ovo nije normalno! Majku ti ***em, ja na vjerujem!... Alo, evo murje! Stari ovo nije normalno!". 

U sat vremena video je zaradio dosta komentara, neki su zamjerali i autoru videa što moguće vozi i snima: 

"Zatvoriš kretena, uzmeš vozačku trajno!!! Uzmeš mu i auto!!! Naravno ako do tad ne ubije nekog", "Balkanska budala. Jesu li ga identificirali i jesu li mu oduzeli dozvolu? A i vi ste nagazili da ga snimite!", "Ovo nije smiješno... Zovi policiju... I ti voziš sa mobitelom u ruci". 

O svemu smo pitali policiju, kada dobijemo povratnu informaciju, objavit ćemo je. 

SudarVožnja AutocestomVožnja U Krivom Smjeru
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
