Juri '140 km/h' u suprotnom smjeru, nailazi na auto pa na policiju: 'Stari, ovo nije normalno!'

Nevjerojatan video objavljen je na društvenim mrežama grupe Crna Kronika Hrvatska na kojem se vidi osobni automobil kako juri zaustavnim trakom u suprotnom smjeru na autoputu.

U jednom trenutku jureći automobil nailazi na vozilo zaustavljeno u zaustavnoj traci te je izgledalo kao da su za dlaku izbjegli izravni sudar. No vozač i dalje nastavlja stiskati "gas" te se u jednom trenutku mimoilazi i s policijskim automobilom koji okreće smjer i čini se kao da kreće u potjeru.

Na snimci se čuje glas muškarca koji govori:

"Ovo nema nego u državi Hrvatskoj, lik biži od tehničkog inspektorata na Draganiću... O stari moj! U sto p***i materini, sunce ti ***em. Ovo je prestrašno, ja ne vjerujem... Lik prži 140, ovo nije normalno!"

Skoro sudar sa zaustavljenim vozilom

Snimka traje malo duže od dvije minute, muškarac u jednom trenutku dalje govori: "Ovo je čudo jedno, i onda veli izgubili glavu... Znači, table su talijanske, čini mi se."

Potom snima trenutak u kojem jureći automobil nailazi na spomenuto vozilo na zaustavnom traku, čuje se glas na snimci: "Gledaj ovo, gle čovjek ovdje u kvaru, pa ovo nije normalno! Majku ti ***em, ja na vjerujem!... Alo, evo murje! Stari ovo nije normalno!".

U sat vremena video je zaradio dosta komentara, neki su zamjerali i autoru videa što moguće vozi i snima:

"Zatvoriš kretena, uzmeš vozačku trajno!!! Uzmeš mu i auto!!! Naravno ako do tad ne ubije nekog", "Balkanska budala. Jesu li ga identificirali i jesu li mu oduzeli dozvolu? A i vi ste nagazili da ga snimite!", "Ovo nije smiješno... Zovi policiju... I ti voziš sa mobitelom u ruci".

O svemu smo pitali policiju, kada dobijemo povratnu informaciju, objavit ćemo je.

POGLEDAJTE VIDEO Ovo su svjedočenja zbog kojih Srđan Mlađan opet sjedi na optuženičkoj klupi