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ZAVRŠILI U BOLNICI /

U eksploziji kod Ivanić-Grada teško ozlijeđena dvojica radnika: Pretakali su kisik

U eksploziji kod Ivanić-Grada teško ozlijeđena dvojica radnika: Pretakali su kisik
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Foto: Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sve se dogodilo u krugu tvrtke u kojoj su zaposleni

17.6.2026.
9:48
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Dvojica muškaraca teško su ozlijeđena u eksploziji prilikom pretakanja stlačenog kisika na području Ivanić-Grada.

Kako je objavila zagrebačka policija, nesreća se dogodila u utorak, 16. lipnja oko 14 sati u krugu jedne tvrtke. Dvojica radnika, starosti 41 i 49 godina, pretakala su stlačeni plin iz veće u manju bocu.

Zbog eksplozije teško su ozlijeđeni te su prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, gdje im je pružena liječnička pomoć.

O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

EksploatacijaIvanic GradNesreĆa
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