U eksploziji kod Ivanić-Grada teško ozlijeđena dvojica radnika: Pretakali su kisik

Dvojica muškaraca teško su ozlijeđena u eksploziji prilikom pretakanja stlačenog kisika na području Ivanić-Grada.

Kako je objavila zagrebačka policija, nesreća se dogodila u utorak, 16. lipnja oko 14 sati u krugu jedne tvrtke. Dvojica radnika, starosti 41 i 49 godina, pretakala su stlačeni plin iz veće u manju bocu.

Zbog eksplozije teško su ozlijeđeni te su prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, gdje im je pružena liječnička pomoć.

O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske.