Sudarila se dva auta, cesta prema Zagrebu zatvorena: Evo kojim pravcima se sada vozi

Dva osobna automobila sudarila su se u ponedjeljak u mjestu Rovišće, javlja bjelovarsko-bilogorska policija.

Liječnička pomoć pružena je jednoj osobi.

Promet obilaznim pravcima

Zbog sanacije kolnika i provođenja očevida, prometnica DC-28 zatvorena je od 10.45 sati.

Promet se odvija obilaznim pravcima - Tuk - Rajić - Bolč - Hršovo - Markovac Križevački i obrnuto.

Policija će po dovršetku očevida objaviti više informacija o detaljima i okolnostima prometne nesreće.

