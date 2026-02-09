FREEMAIL
STRAŠAN PRIZOR /

Sudarila se dva auta, cesta prema Zagrebu zatvorena: Evo kojim pravcima se sada vozi

Sudarila se dva auta, cesta prema Zagrebu zatvorena: Evo kojim pravcima se sada vozi
Foto: Policija Zaustavlja - Bjelovar I Okolica/screenshot Facebook

Zbog sanacije kolnika i provođenja očevida, prometnica DC-28 zatvorena je od 10.45 sati

9.2.2026.
11:50
Erik Sečić
Policija Zaustavlja - Bjelovar I Okolica/screenshot Facebook
Dva osobna automobila sudarila su se u ponedjeljak u mjestu Rovišće, javlja bjelovarsko-bilogorska policija.

Liječnička pomoć pružena je jednoj osobi. 

Promet obilaznim pravcima 

Zbog sanacije kolnika i provođenja očevida, prometnica  DC-28 zatvorena je od 10.45 sati. 

Promet se odvija obilaznim pravcima - Tuk - Rajić - Bolč - Hršovo - Markovac Križevački i obrnuto. 

Policija će po dovršetku očevida objaviti više informacija o detaljima i okolnostima prometne nesreće. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lančani sudar 100 automobila u Michiganu

